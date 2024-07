Muže v baru v Mostě vzrušila uklízečka: Před znásilněním ji zachránily servírky!

Do Mostu za zábavou vyrazil muž (25) z Ústí nad Labem. V jednom z barů mu padla do oka uklízečka. Ta byla k jeho svodům hluchá, a tak se rozhodl dosáhnout svého proti její vůli a na záchodcích se ji pokusil přimět k sexu. Nebožačku zachránily servírky. Muži za pokus o znásilnění hrozí až pět let v base...