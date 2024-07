10 let za vraždu expřítelkyně: Karla (47) rozčílil anonym, svoji oběť (+57) zardousil

Za vraždu expřítelkyně poslal Krajský soud v Ústí nad Labem Karla Dobrovanského na 10 let od vězení. (Autor: Michal Israel Volf)

„Paní jsem měl rád, je mi líto, jak to mezi námi dopadlo, upřímně mě to mrzí,“ kál se v soudní síni. Loni v září mu prý ujely nervy a ženu v jejím bytě v Bílině vlastníma rukama zardousil.

Odsouzeného měl rozčílit anonym, který dostala jeho přítelkyně. Byl přesvědčený, že nelichotivá slova o něm napsala právě jeho bývalka, za kterou se vydal k ní do bytu. Při hádce ji pak chytil do kravaty a zardousil.

Policie nejdřív myslela, že byl nepříčetný, to ale vyvrátil posudek psychiatra. „Musel si být vědom nebezpečnosti svého jednání pro zdraví a život poškozené,“ vyplývá ze závěru znalce i obžaloby.

Vzhledem k čistému trestnímu rejstříku Dobrovanského a jeho přiznání mu soudkyně vyměřila trest na samotné spodní hranici zákonné sazby. „Odsuzuje se na 10 let odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou,“ upřesnila soudkyně Kamila Krejcarová. Rozsudek je pravomocný, a z vazby tak muž poputuje co nevidět do vězení.