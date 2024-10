Zloděj v Žatci přepadl seniorku: Ubránila se mu holí! Přesto přišla o řetízek

Policisté usilovně pátrají po muži, který se pokusil okrást téměř devadesátiletou seniorku uprostřed dne na ulici Komenského alej v Žatci. Vše začalo, když si zhruba ve 14:30 odpoledne 10. října neznámý pachatel vyhlédl postarší paní. Rychle na ni zaútočil a začal se s ní přetahovat o její příruční tašku.

Video Bezbranná seniorka se stala obětí děsivého přepadení v Žatci. Pachatel jí násilím sebral zlatý řetízek. - PČR Video se připravuje ...

Statečná seniorka se však vzepřela a francouzská hůl se stala její zbraní v boji proti zbabělému agresorovi. Přestože se žena bránila, útočník se nezastavil. Když zjistil, že se mu tašku nepodaří odcizit, strhl ženě z krku zlatý řetízek a z místa utekl. Paní zůstala otřesena a okradená o svůj vzácný šperk, který pro ni představoval mnohem víc, než jen kousek zlata.

Policie teď pátrá po každé stopě, která by mohla pomoci tohoto zločince dopadnout. „V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže na fotografiích a videozáznamu, který by mohl do případu vnést užitečné informace. Také bychom ocenili svědectví nebo palubní záznamy z kamer projíždějících řidičů,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš. „Pokud jej poznáváte nebo k němu máte jakékoliv poznatky, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 974 437 323. Využít můžete také linku 158,“ připomíná mluvčí.