Hasič unikl smrti o vlásek! Do cisterny požárníků naboural nezodpovědný řidič

Co mělo být rutinním zásahem u spadlého stromu, se během několika sekund změnilo v drama, které přítomné hasiče málem stálo život. Na silnici I/13 u Stráže nad Ohří narazilo 31. srpna osobní auto do hasičské cisterny zasahující u dopravní nehody. Incident, který jen zázrakem neskončil tragicky, byl zachycen na video. To nyní hasiči zveřejnili na sociálních sítích.