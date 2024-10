Skandál v letadle: Cestujícím s dětmi pustili erotiku!

Během letu společnosti Qantas ze Sydney do Tokia došlo k nečekanému incidentu. Na obrazovkách palubního zábavního systému se objevil film plný sexuálních scén. Tento nevhodný obsah byl promítán před zraky všech cestujících téměř hodinu, na palubě byly přitom i děti. Aerolinky se za svůj omyl omluvily.

Šokující událost překvapila pasažéry na palubě letu společnosti Qantas ze Sydney do Tokia. Během něj došlo k neuvěřitelné chybě palubního počítače, která způsobila, že se na obrazovkách ve společném prostoru začal promítat film s explicitními sexuálními scénami. Tento „erotický zážitek“ se odehrával před zraky nejen dospělých, ale i přítomných dětí.

Podle informací pasažérů se na obrazovkách objevil film s názvem Tatík, který obsahoval odhalené genitálie a zcela explicitní sexuální scény. Film vyšel v roce 2023, Dakota Johnson hraje mladou ženu, která se vrací domů do New Yorku a na cestě z letiště se sblíží se svým taxikářem (Sean Penn). Během cesty autem vedou upřímné rozhovory o svých minulých vztazích, sexu, moci a ztrátě.

Šokující moment podle pasažérů nastal ve chvíli, když si posádka uvědomila, co se promítá, ale z neznámých důvodů jim trvalo téměř hodinu, než promítání zastavili. „Pro všechny to bylo velmi nepříjemné, zvláště s rodinami a dětmi na palubě,“ zmínila autorka příspěvku na fóru Reddit, kde se nad jednáním aerolinky rozčilovala. Vyjádřila i své rozhořčení nad tím, že personál nedokázal situaci rychleji vyřešit, a poznamenala, že cestující nebyli schopni pozastavit nebo vypnout své obrazovky. „Jak je to přijatelné pro velkou leteckou společnost?“ ptá se žena rozhořčeně.

Letecká společnost Qantas se omluvila s tím, že jde o neočekávanou chybu v palubním systému. „Film zjevně nebyl vhodný ke hraní po celý let a upřímně se omlouváme zákazníkům za tento zážitek,“ uvedl mluvčí aerolinek pro britský deník Independent. „Všechny obrazovky byly po zbytek letu změněny na film vhodný pro rodinu, což je naše standardní praxe ve vzácných případech, kdy není možný individuální výběr filmu. Ověřujeme, jak byl film vybrán,“ dodal mluvčí.