Podezřelý z únosu Maddie: 15 let vězení, žádá žalobkyně

Německé státní zastupitelství žádá trest 15 let vězení pro muže, který je podezřelý i v mediálně známé kauze zmizení britské dívky Madeleine McCannové v Portugalsku v roce 2007. V procesu v Německu čelí obžalobě ze dvou znásilnění a dvou případů sexuálního zneužití. Informovala o tom agentura DPA. Verdikt by mohl padnout v úterý, přičemž kauza Maddie není součástí nyní projednávaného případu.

Christian B. by měl podle žádosti prokuratury strávit 15 let ve vězení a následně být převezen do ochranné vazby. Pokud by se soud v severoněmeckém Braunschweigu s názorem obžaloby ztotožnil, nebyl by obžalovaný tedy po odpykání vězeňského trestu propuštěn na svobodu.

Podle státní zástupkyně Ute Lindemannové se podařilo prokázat, že obžalovaný 47letý Němec je vinným z dvou znásilnění a dvou případů sexuálního zneužití. Na začátku procesu obžaloba kladla Christianovi B. za vinu, že se v letech 2000 až 2017 dopustil v Portugalsku tří znásilnění a dvou případů sexuálního zneužití dětí. Jednoho obvinění by ale podle prokurátorky měl být zproštěn.

Případ poutá pozornost především kvůli možné souvislosti s mediálně sledovanou kauzou Maddie. V roce 2007 zmizela z apartmánu v portugalském letovisku Praia da Luz tehdy tříletá McCannová. Její rodiče byli tehdy na večeři v blízké restauraci. Vyšetřovatelé předpokládali, že Maddie někdo unesl, po jistou dobu byli mezi podezřelými i rodiče holčičky.

Christian B. pravidelně pobýval v regionu Algarve, kde se nachází i letovisko Praia da Luz. V roce 2020 němečtí vyšetřovatelé uvedli, že z únosu a vraždy Maddie podezřívají právě tehdy 43letého Němce Christiana B. Muž si nyní odpykává sedmiletý trest vězení za znásilnění v Portugalsku v roce 2005.