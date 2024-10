Perníková chaloupka z pervitinu: Pár vařil drogu pro celý kraj

V přerovské chatě fungovala plnohodnotná drogová laboratoř. Muž se ženou zde vyráběli pervitin, který pak distribuovali do Olomouce, Přerova a Prostějova. Nyní jim hrozí až deset let za mřížemi.

Kriminalisté z Olomouce mají na kontě další úspěšný zásah proti drogové scéně. Tentokrát zadrželi pětadvacetiletou ženu z Olomouce a jejího o dvanáct let staršího partnera z Ostravy. Oba byli obviněni z výroby a distribuce pervitinu, za což jim hrozí až desetiletý trest.

Muž se výrobou pervitinu zabýval už od roku 2022, kdy začal drogu nejen užívat, ale také prodávat po celém Olomouckém kraji, zejména v Olomouci, Přerově a Prostějově. Podle odhadů policie za tuto dobu vyrobil minimálně 420 gramů pervitinu. V letošním roce se k němu přidala mladší žena, která mu pomáhala nejen s výrobou, ale i s prodejem drogy. Policisté zasáhli ve středu 25. září, kdy muže přistihli přímo při výrobě pervitinu na chatě v Přerově.

Video Policie si došla pro pár z Olomoucka, který vařil a distribuoval pervitin. - PČR Video se připravuje ...

Na místě byla nalezena kompletní varna a také téměř 40 gramů červeného fosforu, látky používané k výrobě pervitinu. Kromě toho muž v minulosti drogu vyráběl i v garáži v Prostějově, kde měl uloženo 100 gramů červeného fosforu, což by vystačilo na dalších 300 gramů pervitinu. „Muž drogu vyráběl i v garáži v Prostějově, kde na počátku letošního jara přechovával 100 gramů červeného fosforu způsobilého k výrobě zhruba 300 gramů pervitinu. Obviněná žena si pak od letošního července do doby svého zadržení sama obstarala téměř 100 gramů pervitinu, který jednak užívala a dále jej distribuovala v Olomouci,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Obviněný muž není policii neznámý, v jeho trestním rejstříku figuruje pět záznamů za majetkovou a obecně nebezpečnou trestnou činnost. Žena byla v minulosti odsouzena za majetkový delikt. Policisté podali návrh na vzetí obou obviněných do vazby, což soud schválil. Nyní jim hrozí tresty v rozmezí od dvou do deseti let vězení za nedovolenou výrobu a nakládání s omamnými a psychotropními látkami.