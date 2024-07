Trojice zásobovala narkomany v Olomouckém i Zlínském kraji. „Chemikálie pašovali ze zahraničí, především ze zemí mimo Evropskou unii, hlavně z Balkánu. Jednalo se o chemikálie pro výrobu 600 kilo drogy,“ řekl kriminalista Jakub Mohyla.

Běžnému konzumentovi tvrdých drog by tato obří hromada stačila na několik set tisíc dávek. „Takové množství by zřejmě nestačil za život zkonzumovat,“ uvedl kriminalista. Zdůraznil, že šlo o významný a nevšední případ i co do využití zisku zločinců.

Prali špinavé peníze

„Skupina peníze získané z prodeje drogy následně investovala do svého již legálního podnikání, které nebudu blíže specifikovat. ‚Špinavé peníze‘ takto legalizovala,“ uvedl Mohyla. Několik set tisíc korun zabavila spolu s léky při domovních prohlídkách.

Video Video se připravuje ... Policisté v Ostravě zadrželi tři pachatele, kteří vyráběli pervitin ve velkém. PČR

Trojice ukrývala svoje zboží na hranicích v úkrytech vozidel. „Proto byly zajištěny valuty a dvě luxusní motorová vozidla, která byla využívána jako nástroj pro páchání trestné činnosti,“ dodal. Dva ze zatčených byli dříve už trestaní.

Hlava gangu, muž (35) a komplic (67) se dopustili v minulosti nejen majetkové a hospodářské, ale též násilné zločinnosti. Spolu se ženou čekají na soud ve vazbě. Hrozí jim až 18 let. Usvědčují je důkazy nasbírané nejen při domovních prohlídkách.