Zkáza luxusní jachty u Palerma: Na dně jsou i trezory s daty tajných služeb!

Je to už přes měsíc od tragického potopení luxusní jachty Bayesian u Palerma. Při nehodě zahynulo sedm lidí, včetně miliardáře Mikea Lynche (†59) a jeho dcery Hannah (†18). Italské úřady požadují, aby byla loď přísně střežena. Loď údajně obsahuje vodotěsné trezory s citlivými údaji tajných služeb!

V druhé půli srpna způsobila bouře u Sicílie tragickou nehodu jachty miliardáře Mikea Lynche. Kromě majitele lodi zemřelo dalších šest lidí. Italské úřady mají podezření, že byl miliardář napojený na západní tajné služby.

Potápěči, kteří jachtu na dně moře intenzivně zkoumali, ve vraku nalezli vodotěsné trezory. Právě ty měly obsahovat zašifrované pevné disky s přísně tajnými hesly a dalšími citlivými materiály.

Jak komentuje server Bild.de, italské úřady místo přísně střeží. Existuje totiž údajná obava, že by se případní zloději mohli pokusit ukrást drahé šperky, které se ve vraku stále nacházejí. Navíc by se do případných dalších trezorů mohly pokusit dostat i cizí „východní“ vlády.

Vrak luxusní jachty by odborníci měli ze dna moře vytáhnout v příštím týdnu.

Oběti se udusily při čekání na pomoc?

Luxusní jachta, symbol bohatství a svobody, se proměnila v past. Když se 30metrová superjachta Bayesian 19. srpna potopila u pobřeží Sicílie, vyhaslo sedm životů. Mezi obětmi této obrovské tragédie byla i osmnáctiletá Hannah, dcera taktéž zesnulého miliardáře Mikea Lynche.

Podle výsledků pitvy oběti neměly v plicích žádnou vodu. Místo toho se udusily v uzavřených prostorách jachty, kde se po potopení vytvořily vzduchové kapsy, které se rychle naplnily toxickým oxidem uhličitým.

Potápěči, kteří vylovili těla, je údajně našli na levé straně kabin, což podle vyšetřovatelů ukázalo, že hledali poslední kapsy vzduchu, když se plavidlo po potopení naklonilo doprava. U čtyř dosud vyšetřovaných obětí nebyly žádné známky zranění.