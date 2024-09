Robert (52) měl znásilnit a ubít ve Vídni seniorku (†91): Dopadli ho u neteře na Slovensku

Nebohou seniorku s rozmlácenou hlavou našli začátkem září v zahradním domku vídeňské čtvrti Florisdorf. Tělo bezvládně leželo na posteli a podle serveru krone.at pitva odhalila, že ženu útočník i sexuálně zneužil.

Video Na Slovensku dopadli muže (52), který měl znásilnit a ubít ve Vídni seniorku (†91). - TV JOJ Video se připravuje ...

Rakouští policisté vyhodnotili vzorky DNA z místa činu. Jako podezřelý z nich vyšel právě Slovák Robert. Po tom se ale slehla zem. Klec spadla až o víkendu v malé obci Čakanovce v okrese Lučenec nedaleko maďarských hranic. Je možné, že své udělala i vypsaná odměna pět tisíc eur za dopadení pachatele.

Muž, na kterého byl vydaný evropský zatykač, se skrýval podle serveru noviny.sk u rodiny neteře. Té prý tvrdil, že ho z Rakouska vyhostili, a tak se vrátil domů. „Když přišel, byl klidný, měl dobrou náladu. Vůbec bychom neřekli, že někoho zabil. To kdybych věděla, zavolala bych na něj policii,“ uvedla překvapená žena.

Když k ní vtrhli policisté, vůbec nechápala, co se děje. O to děsivější překvapení ji čekalo. „Že jedenadevadesátiletou ženu měl brutálně znásilnit a zabít. To je něco strašného, co udělal, 25 let vězení je pro něj málo. Měli by ho vykastrovat, nebo posadit na elektrické křeslo,“ nebrala si servítky neteř. Její strýc skončil v policejní cele, běží proces jeho vydání rakouské justici.