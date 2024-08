U Palerma se potopila luxusní jachta: Podivná smrt v okolí pohřešovaného britského „Billa Gatese“!

Devětapadesátiletému Miku Lynchovi přezdívá mnoho lidí britský „Bill Gates“. V roce 2021 byl dokonce časopisem Computer Weekly vyhlášen jako nejvlivnější osoba v britské IT. Lynch také v minulosti založil společnost Invoke Capital a stál i u zrodu významné firmy Autonomy Corporation, kterou v roce 2011 za více než 11 miliard dolarů koupila společnost HP.

Lynchovi se ale nevyhnuly ani skandály. Společnost HP rok po koupi Autonomy Corporation oznámila, že kvůli nesrovnalostem v účetnictví byla nucena odepsat 8,8 miliardy dolarů a obvinila Lynche jako bývalého ředitele z toho, že uměle zvýšil hodnotu firmy Autonomy Corporation. To britský softwarový magnát dlouhodobě odmítal a tvrdil, že společnost HP při akvizici postupovala špatně.

Pohřešuje se i Lynchova dcera Hannah (18)

V červnu letošního roku Lynche americká porota zprostila viny. „Těším se, až se vrátím do Velké Británie a budu se věnovat tomu, co mám nejraději: své rodině a inovacím ve svém oboru,“ uvedl před několika týdny IT magnát. Podle deníku The Sun se Lynch rozhodl s hosty z jeho právní firmy vydat na oslavnou plavbu na luxusní jachtu Bayesian, která plula pod britskou vlajkou. Plavidlo se ale potopilo.

Na palubě bylo tou dobou 22 lidí, z nichž 15 včetně ročního dítěte se italské pobřežní hlídce a hasičům podařilo zachránit. Nejméně jeden člověk zahynul, podle místní pobřežní stráže jde zřejmě o kuchaře z jachty. Dalších šest lidí je v současné době pohřešovaných. Mezi nimi je právě IT magnát Mike Lynch, jeho osmnáctiletá dcera Hannah, právník Chris Morvillo ze společnosti Clifford Chance, který Lynche ve Spojených státech zastupoval v dlouhém procesu. Pátrá se též po jeho manželce a předsedovi finanční společnosti Morgan Stanley International Jonathanu Bloomerovi s partnerkou.

Pohřešovaní jsou zřejmě v troskách jachty, které jsou v hloubce asi 50 metrů, uvedla agentura AP. Potápěči se do podpalubí pokusili dostat už v pondělí, ale bránily jim v tom kusy nábytku a lodního vybavení, které při bouřce zatarasily vchod.

Bývalého kolegu srazilo auto

Nejedná se ale o jediné neštěstí, které firmu zasáhlo. V dobách, kdy Lynch v Autonomy Corporation působil jako generální ředitel, působil na pozici finančního prezidenta Stephen Chamberlain. Ten byl také podobně jako Lynch obžalován z umělého zvýšení hodnoty firmy Autonomy Corporation. Přibližně 48 hodin předtím, než se Lynch vydal na plavbu luxusní jachtou, srazilo Chamberlaina při běhu auto a svým zraněním podlehl.

„Byl to odvážný muž s jedinečnou integritou a hluboce nám chybí. Úspěšně bojoval za očištění svého dobrého jména, které žije dál díky jeho úžasné rodině," uvedl k Chamberlainově skonu jeho právník.