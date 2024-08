Kapitán promluvil o ztroskotání jachty britského boháče u Itálie: Obrovská katastrofa

V důsledku silné bouře u pobřeží přístavu Porticelli v Palermu ztroskotala jachta Bayesian. Podle italského zpravodajského serveru Il Fatto Quotidiano se potopila v pondělí ráno kolem páté hodiny. Potápěči už se podle některých zdrojů dostali k vraku, který je v hloubce 49 metrů asi 800 metrů od pobřeží. Poblíž vraku pátrací složky vylovily bezvládné tělo Kanaďana, který na jachtě pracoval jako kuchař. Mezi dalšími pohřešovanými je i majitel výletní lodě britský „Bill Gates“ Mike Lynch a jeho dcera Hannah (18).

Nebýt však hrdinného kapitána Karsten Bornera a jeho posádky, ztráty na životech mohly být podstatně vyšší. Karstenova loď Sir Robert kotvila v blízkosti jachty a na rozdíl od ní pravděpodobné tornádo ustála. V určitý moment během bouře dokonce prý hrozilo, že se obě lodě srazí.

K potopení jachty mělo dojít v nejsilnější části bouře, kdy se loď začala plnit vodou. „Podařilo se nám udržet loď v pozici, a když bouře skončila, všimli jsme si, že loď za námi je pryč,” popsal Karsten. Vzápětí si posádka Sira Roberta měla všimnout signální světlice a následného kouře. Na horizontu pak spatřili nafukovací záchranný člun s patnácti lidmi. Karsten okamžitě zalarmoval pobřežní stráž, která poslala pomoc. Člun se podařilo rychle dostat do bezpečí. Mezi zachráněnými byla i manželka Mika Lynche a také roční miminko. Tři lidé byli vážně zranění.

Pohřešovaní jsou zřejmě stále uvězněni v troskách jachty, uvedla to agentura AP. Potápěči se do podpalubí pokusili dostat už v pondělí, ale bránily jim v tom kusy nábytku a lodního vybavení, které při bouřce zatarasily vchod.

Britský „Bill Gates“

Devětapadesátiletému Miku Lynchovi přezdívá mnoho lidí britský „Bill Gates“. V roce 2021 byl dokonce časopisem Computer Weekly vyhlášen jako nejvlivnější osoba britského IT. Lynch také v minulosti založil společnost Invoke Capital a stál i u zrodu významné firmy Autonomy Corporation, kterou v roce 2011 za více než 11 miliard dolarů koupila společnost HP.

Lynchovi se ale nevyhnuly ani skandály. Společnost HP rok po koupi Autonomy Corporation oznámila, že kvůli nesrovnalostem v účetnictví byla nucena odepsat 8,8 miliardy dolarů a obvinila Lynche jako bývalého ředitele z toho, že uměle zvýšil hodnotu firmy Autonomy Corporation. To britský softwarový magnát dlouhodobě odmítal a tvrdil, že společnost HP při akvizici postupovala špatně.

V červnu letošního roku Lynche americká porota zprostila viny. „Těším se, až se vrátím do Velké Británie a budu se věnovat tomu, co mám nejraději: své rodině a inovacím ve svém oboru,“ uvedl před několika týdny IT magnát. Podle deníku The Sun se Lynch rozhodl s hosty z jeho právní firmy vydat na oslavnou plavbu na luxusní jachtu Bayesian, která plula pod britskou vlajkou. Plavidlo se ale potopilo.