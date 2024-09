Romana v Otrokovicích při hádce ubodala přítele: Odsedí si 9 let

Za letošní červnovou vraždu přítele v Otrokovicích na Zlínsku uložil zlínský krajský soud Romaně Kašíkové devět let vězení. Pozůstalým musí zaplatit milion korun jako náhradu nemajetkové újmy. Soud schválil návrh dohody o vině a trestu, kterou dvaačtyřicetiletá žena uzavřela se státní zástupkyní. Hrozilo jí deset až 18 let vězení, k činu se doznala. Rozsudek je pravomocný. Žena svého přítele usmrtila nožem.

Soud při ukládání trestu vzal v potaz, že obviněná a státní zástupce uzavřeli dohodu o vině a trestu již krátce po zahájení trestního stíhání. „To je okolnost, která podle záměru, který zákonodárce stanovil při zavedení tohoto procesního institutu, byla v tomto případě naplněna. Postoj obviněné ke spáchání trestného činu a jeho následkům byl právě v tomto ohledu zejména zohledněn tím, že byl i mírně pod dolní hranicí trestní sazby ukládán trest,“ řekl předseda senátu Pavel Dvorský.

Vražda se stala 22. června odpoledne v bytě v domě v Nádražní ulici, kde muž bydlel a Kašíková u něj byla na návštěvě. Při činu byla žena podle žalobkyně Renaty Bártkové pod vlivem alkoholu, na pětapadesátiletého muže zaútočila po předchozí rozepři. Nožem, který si vzala v kuchyni, ho dvakrát bodla do hrudníku. Muž na místě svým zraněním podlehl. „K tomuto jednání došlo při vyústění dlouhodobých partnerských neshod mezi obviněnou a poškozeným,“ řekla Bártková.

Při veřejném zasedání u soudu Kašíková svého činu litovala. „Strašně mě to mrzí, co se všechno stalo,“ řekla. Poukázala, že s přítelem měla spory. „Kolikrát mě i fyzicky napadal, psychicky mě týral. Prožívala jsem s ním hodně špatného,“ uvedla žena.

Původně se státním zástupcem Martinem Malůšem, namísto kterého k veřejnému zasedání dorazila jeho kolegyně Bártková, uzavřela dohodu o vině a trestu s návrhem na uložení osmiletého vězení. Na to však soud nepřistoupil, považoval jej za nepřiměřeně mírný. Přihlédl k tomu, že žena přítele bodla do hrudníku, kde jsou životně důležité orgány, a muž útok nepřežil. Soud zohlednil i fakt, že Kašíková nevedla před činem řádný život. V rejstříku trestů měla dva záznamy za krádež a ohrožení pod vlivem návykové látky. „Soud považuje za nejmírnější akceptovatelný trest nejméně devět let odnětí svobody,“ řekl Dvorský.

Rozhodnutí soudu nabylo právní moci. Práva na odvolání se vzdaly státní zástupkyně, zmocněnkyně poškozených i obviněná žena. Její obhájce Tomáš Mravec považuje rozsudek s ohledem na specifika případu za přiměřený. „I z toho ohledu klientka přistoupila na dohodu o vině a trestu,“ řekl novinářům Mravec. Bezprostředně po spáchání skutku policisté Kašíkovou zadrželi. Dva dny po vraždě ji soud kvůli obavě, že uprchne, případně se bude skrývat, aby se tak vyhnula trestnímu stíhání nebo trestu, poslal do vazby.