Za otřesnou vraždu padl výjimečný trest: Oběť skončila uvařená v sudu a s obraným masem z kostí

Za umučení muže (†28) a následné uvaření jeho těla a spálení kostí si vyslechli Pavel J. (36) a Alexandr G. (31) u Krajského soudu v Hradci Králové tresty. Pavel J. si má za vraždu odsedět výjimečných 26 let, jeho kumpán Alexandr G. za stejný zločin 18 let. Podle soudních znalců obžalovaní trpí disociální poruchou osobnosti a jejich resocializace je nepravděpodobná.

Obžalovaným hrozilo 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný. Státní zástupkyně Lenka Faltusová navrhla za vraždu „zvlášť surovým a trýznivým způsobem“ pro Pavla J. trest okolo 30 let vězení a pro Alexandra G. okolo 25 let odnětí svobody.

Oba muži se poznali, když spolu seděli ve valdické věznici. Alexandr, který v přípravném řízení vypovídal, za hlavního iniciátora označil Pavla J., tvrdil, že měl ze svého kumpána strach. Pro oběť, která měla údajně ukrást marihuanu, si dojeli na jižní Moravu. Nešťastníka převezli nejprve do domu v Lubné.

Polonahý ve sklepě

Svědek, majitel domu, u soudu popsal, co se dělo. „Pavel mi zavolal, že se staví. Přijel se Sašou a tím klukem. Kluk měl na hlavě pytel. Šli do sklepa. Když jsem se tam šel kouknout, viděl jsem Pavla s křovinořezem. Kluk byl polonahý připoutaný řetězem rukama nahoru, asi ho chtěl postrašit. Na noze měl šlince (zranění),“ řekl svědek.

Dodal, že byl rád, když zmizeli. Nebožáka jim pomohl ze sklepa vynést. „Byl zabalený v celtě, nevím, jestli byl svázaný. Něco mumlal,“ řekl svědek s tím, že vyjádřil nesouhlas s jednáním obou obžalovaných.

Uvařená oběť

Ti pak oběť odvezli do domu Pavla J. v Pohodlí. Tam muže podle obžaloby drželi několik dní téměř nahého v chladném sklepě, podali mu i lék na schizofrenii. Mučený zemřel. Kumpáni začali řešit, co s tělem. Podle obžaloby vymysleli odporný plán. „Nejprve jeden obžalovaný sekerou oddělil část nohy v kotníku poškozeného a tuto uvařili v kuchyni v hrnci, aby zjistili dobu vaření k oddělení masa od kostí,“ uvádí obžaloba.

Pokračování se odehrávalo na dvoře domu. Umučený skončil v kovovém sudu. „Tělo zalili vodou a v tomto sudu tělo poškozeného uvařili,“ popisuje odstranění těla obžaloba. Kosti poté spálili a zbytky rozvezli po okolí obce. Dům uklidili, vybílili a vydesinfikovali, stojí ve spisu. Použitých nástrojů se podle obžaloby zbavili ve sběrném dvoře.

Matka: Nevěřím, že by to udělal

„Neumím si představit, že by něco takového někomu mohl udělat. Že by dal v afektu facku, to jo, ale tomuhle nemohu uvěřit,“ hájila syna u soudu matka Pavla J. Ta dům, který jí patří a kde její syn žil, navštěvovala. Vadilo jí, že tam často potkávala cizí lidi. „Synovi bylo líto, že nemají kde spát,“ řekla.

Uvedla též, že u domu se pohybovala i v osudné červencové dny před čtyřmi lety. Tehdy si všimla, že kotel na ohřívání většího množství vody byl na dvoře na jiném místě než obvykle. Nedaleko byla i kladka s navijákem...