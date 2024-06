Mrtvolu našla žena bez domova v lesíku pod Fakultní nemocnicí v Plzni na Borech v září 2022. Scházejí se tam bezdomovci. „Z nezjištěných příčin zaútočil na muže a opakovaně ho tupým předmětem udeřil do hlavy a nejméně čtyřikrát jej bodl nožem,“ uvedl u Krajského soudu v Plzni státní zástupce Jiří Richtr.

Oběť měla rozsáhlá zranění v mozkové části hlavy, v obličeji a bodné rány na zadní části hrudníku.

Martina K. policisté obvinili z vraždy zhruba po roce. Ten kategoricky odmítá, že by zabíjel. „Je to totální nesmysl. Ani omylem se necítím vinen. Ani náznak toho, co je v obžalobě, není pravda. Jsou to totální nesmysly a výmysly policejního vyšetřovatele,“ prohlásil Martin K.

Jen dedukce bez důkazů

Soudkyně po vylechnutí důkazů konstatovala, že neexistuje žádný, který by obžalovaného s vraždou spojoval.

„Je to jen dedukce, která není podpořena žádnými důkazy. Nebylo prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný. Provedené důkazy nestačily pro to, aby na tom soud založil výrok o vině,“ uvedla podle serveru novinky.cz předsedkyně Helena Przybylová.

Dvě láhve vodky

U soudu Martin K. řekl, že s mužem bydlel v pokoji na ubytovně, popíjeli spolu alkohol a chodili ven. „Naposled jsem ho viděl, když jsme šli spolu k lesíku. Řekl mi, že tam má s někým sraz. Dal mi peníze a já šel koupit dvě láhve vodky. Měli jsme se setkat na zastávce tramvaje asi za hodinu. Tam ale nepřišel,“ řekl.

U soudu se přiznal, že když byl jeho spolubydlící nezvěstný, používal jeho mobil, který nechal zavražděný na ubytovně. O jeho smrti se prý dozvěděl od kamarádů bezdomovců.

Martinovi K., kterému hrozilo za vraždu i 20 let, soudkyně propustila z vazby.

