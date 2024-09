Strach obyvatel Luže na Chrudimsku z další vlny povodní: Počítám s nejhorším, přiznal Vladimír

Páteční noc probděl Vladimír Sedlák (69) z Luže na Chrudimsku. Ze svého domu u břehu řeky Novohradky sledoval, jak se neustále zvedá, až se nakonec vylila. Včera ráno už byla jen kousek od jeho obydlí. Proto své blízké odvezl do bezpečí.

„Bydlím tu už 45 let, takže pár povodní jsem již zažil. Vypadaly už podobně jako teď a zatím se voda do baráku nikdy nedostala. Jestli ale přijde ještě druhá vlna, jak říkají, a voda půjde třeba ještě o metr výš, tak to nyní může nastat,“ přiznal muž obavu.

„Vzhledem k další předpovědi jsem raději zabalil nejdůležitější věci, peníze, léky, doklady, oblečení a zavezu dceru a rok a půl starého vnuka, které tu mám, na náměstí do penzionu. Pejska, fenku Britušku, nechám doma. Jen ji dám nahoru do domu, aby se neutopila, a já se sem taky vrátím a budu tady, dokud to půjde. Raději jsem smířený s tím, že se naplní ta horší předpověď, a třeba budu mile překvapen, že se to nestane,“ řekl senior.

Napětí až do neděle

Hladina Novohradky v Luži přesáhla nejvyšší třetí povodňový stupeň už před páteční půlnocí a v sobotu v 9 ráno byla hladina již na 2,64 metrech, kdy v tu chvíli chybělo už jen 15 centimetrů do stupně extrémní povodně. A i když pak přestala stoupat a občas ustal i déšť, nikdo z místních nemohl ještě začít jásat. Je totiž hlášená druhá vlna a ke kulminaci by tu mělo dojít až v neděli.

Zachránil slepýše

Všímavost malého chlapce Mikity (11) při pohlížení na zatopený park na břehu řeky Novohradky v Luži zachránila život rovnou dvěma v Česku silně ohroženým slepýšům. I když jsou tyto beznohé ještěrky schopné plavat, v rozbouřené řece by těžko přežily. Když je chlapec spatřil ve vodě, okamžitě je vytáhl. „Kdyby tam zůstaly, utopily by se,“ řekl hoch a slepýše umístil dál od vody.

04:52 Radnice v Českém Těšíně na Karvinsku nařídila evakuaci centra města a ulice Na Olšinách. Lidé se mají přesunout do základní školy na ulici Slezská. Hladina řeky Olše v Českém Těšíně za posledních 24 hodin stoupla o bezmála tři metry. Průtok se nejvíce zvýšil v době od půlnoci. První stupeň tam platil v 01:00. Třetí byl vyhlášen o hodinu později. „Jde o velkou oblast od řeky Olše až po jatka. Týká se několika tisíců lidí. Předpokládáme, že část z nich půjde do bezpečí ke svým příbuzným. Ostatní se mají přesunout do ZŠ Slezská. Další evakuační centra připravujeme,“ uvedla mluvčí města Nataša Cibulková. 04:32 Hráz husinecké vodní nádrže v jižních Čechách přetekla, informoval dnes server iDnes. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) předtím řekl, že to obce v okolí významně neohrozí. Lidé byli varováni. 03:24 Podobná situace jako je v České Vsi, je i v Písečné na Jesenicku. „Obec je odříznuta, v centru není průjezdná křižovatka, takže přes Písečnou se nedá dostat do České Vsi od Mikulovic ani od Supíkovic a ani obráceně. Voda nám odnesla jeden most a lávku pro pěší v centru. Evakuovaných bylo 30 až 50 domů, bohužel jsou případy, kdy to lidé odmítli a zůstali v bezprostředně ohrožených lokalitách. Uvidíme, jaká bude ráno situace. Předpověď je, že má voda ještě stoupat, snad to nebude o moc horší,“ řekl ve 02:30 starosta Jan Konečný.