Masa vody s jemným mazlavým blátem stekla z polí a prohnala se vesnicí. Jako první to schytal bytový dům stojící hned na kraji obce, kde bydlí senioři a sociálně slabí občané.

„Seděli jsme na zápraží a pili kávu. Když průtrž mračen trvala asi půl hodiny, tak jsem uviděla, jak se ze svahu na nás valí obrovské množství kalné vody. Rychle jsem vběhla se synem, který byl u mě na návštěvě do bytu, a stejně tak to udělala i sousedka,“ řekla Anna. To už byla voda u dveří.

Nezadržitelná voda

Obě ženy se pak snažily zabránit vodě vniknout dovnitř bytů. „Posbírala jsem doma ručníky, hadry a ucpávala jsem jimi mezery u dveří. Bylo to marné, voda neustále stoupala. Během asi pěti minut jsem měla v bytě 20 cm vody. Plaval mi gauč, do zásuvek natekla voda, něco strašného,“ svěřila se Irena.

Video Video se připravuje ... Přívalový déšť se prohnal Blížejovem na Domažlicku. Linda Kreháková

I sousedka Anna se synem vchodové dveře utěsnila. „Voda ale tekla dovnitř, měla jsem tam pět centimetrům. Syn dveře trochu pootevřel, že přidá těsnění, ale proud vody byl silnější, dveře neudržel a hned jsem měla v bytě 20 čísel,“ uvedla Anna.

Pomohli i sousedce

Za pět minut dorazili hasiči. Oběma ženám vodu z bytů odsáli a začal první „hrubý“ úklid. Zatímco Anna pak odešla na noc k vnoučatům, Irena neměla kam jít a musela tak zůstat.

„Zdřímla jsem si tu dvě hodiny a od rána uklízím a uklízím. Je to pro mě šok. Nikdy jsem něco takového nezažila,“ dodala Irena. Příbuzní Anny ráno přišli pomoci s úklidem a ve štychu nenechali ani sousedku Irenu.

Kromě bytového domu, kde ženy bydlí, zaplavila voda v obci suterénní garáž domu. Na zahradě dalšího domu utvořila lagunu a částečně se dostala i dovnitř. Voda zasáhla i dům pod železničním přejezdem a dostala se i do sklepa školy. Nánosy bahna pak za sebou zanechala na silnicích a všude tam, kudy tekla. Škody jsou několik milionů korun.

Rychlá průtrž mračen

Nad jihozápaem Čech se prohnala rychlá bouřka, která místy přinesla extrémní srážky - až 100 litrů na metr čtvereční. „Na jihozápadě spadlo až 100 litrů na metr čtvereční. Což je opravdu extrém. Normální je 70 litrů na m2 ale za celý květen. Tady to napršelo za 15 hodin,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová. Pršet má i v následujících dnech, i když již ne tolik. Vzhledem k přesycenosti půdy vodou ale hrozí že srážky opět zvednou koryta především menších toků.