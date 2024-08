V Řecku hledají pohřešovaného Jána: Slovenští specialisté našli klíčovou stopu?

Mladičký Ján Kurek zamířil do řeckého organizačního týmu v uprchlickém táboře jako dobrovolník. Během pobytu ve městě Janina si chtěl od praxe na pár dní odpočinout. Matce před svým zmizením stačil 6. července napsat podivnou zprávu a potom, jakoby se po něm slehla zem. „Včera v noci jsem ještě přemýšlela nad naší SMS komunikací a jako by mi odpovídal někdo jiný. Bylo to nezvyklé na mého dobrého, jemného, milého Janíka,“ sdělila zoufalá matka deníku Plus JEDEN DEŇ. Podle kolegů se údajně sám vydal do hor pouze s karimatkou a stanem.

Pátrání bylo spuštěno poté, co se Ján po čtyřech dnech z túry v oblasti Meteora a Olymp stále nevrátil. Vyšetřování řecké policie po zmizelém turistovi bohužel nikam nevedlo. Matka Jána byla ale odhodlaná boj nevzdat. Zaurgovala slovenské specialisty, kteří se do Řecka vydali. K podobnému zásahu v minulosti údajně nikdy nedošlo.

V Řecku byl na praxích v uprchlickém táboře, vystudoval mezinárodní vztahy | PLUS Jeden Deň

Iniciativa odvážně maminky se po sedmi dnech vyplatila. Pátrací tým našel na farmě farmáře, který Jána viděl naposledy, stopy krve. Konkrétní zásluhu na objevu má specialista na drony, který krev našel za použití speciální kamery. Na místo posléze dorazili místní policejní technici, kteří by snad brzy měli přijít s novými informacemi. Zdali se bude jednat o významnou stopu, nebo další slepou uličku, určí až čas.