Hazardér posadil dítě za volant: Malého chlapce burcoval k větší rychlosti!

Stačilo málo a mohlo dojít k velkému neštěstí. Řeč je o situaci, ke které došlo jen před pár dny. Neznámý muž posadil malého chlapce za volant a sám si sedl na sedadlo spolujezdce. Celou cestu si přitom natáčel a následně se videem pochlubil na sociální síti.

Kdyby se cokoliv vymklo kontrole a chlapec nad vozem ztratil kontrolu, mohlo být zle. „Je otázka, co by ten spolujezdec udělal, kdyby to dítě náhle strhlo řízení. V okolí byla kukuřičná pole. Kdyby vyběhlo nějaké zvíře, tak nevíte, co by udělalo,“ okomentoval nebezpečnou jízdu dopravní expert Roman Budský.

Vtipálkovi se jízda rychlostí čtyřicet kilometrů v hodině zdála příliš pomalá. Chlapce tak hecoval ke zrychlení. Nepřipoutanému klučinovi nařídil, aby šlápl na plyn. Podle dostupných informací je v určitý moment mělo předjet jiné auto. Kdyby podle expertů došlo k aktivace airbagů, mohly chlapci způsobit devastující zranění obličeje a hlavy.

Hazardním incidentem, který zbytečně ohrozil mnoho životů, se nyní zabývá policie. „Budeme zjišťovat, kdo svěřil takto malému dítěti vozidlo, čímž samozřejmě mohl způsobit vážnou dopravní nehodu,“ uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.