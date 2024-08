U Palerma se potopila luxusní jachta: Smetlo ji tornádo?! Pohřešuje se i britský „Bill Gates“

Nejméně jeden člověk zahynul a šest dalších je pohřešováno poté, co se u pobřeží italského Palerma potopila jachta plující pod britskou vlajkou. Na palubě bylo 22 lidí, z nichž 15 včetně ročního dítěte se italské pobřežní hlídce a hasičům podařilo zachránit. Pátrání po pohřešovaných pokračuje a zapojil se do něj i vrtulník. Podle informací britského deníku The Guardian je mezi pohřešovanými i podnikatel v oblasti technologií Mike Lynch.