Policie vyhnala z tábořiště stovky nahých hippies: Překvapivý důvod zásahu

Táborníci si pro sebe zabrali zhruba dvou set hektarovou plochu lesa v pohoří Harz. V chráněné krajinné oblasti strávili několik dní. To se však ani trochu nelíbilo nedalekým okresům Goslar a Göttingen, které se rozhodly vydat zákazy vjezdu a zalarmovat policii. O incidentu informoval deník BILD.

Když policisté na místo dorazili, čekal je jedinečný pohled. Byly tam zhruba dva tisíce lidí s huňatými vousy a dredy ve splývavých róbách, barevných šátcích a nebo taky úplně bez oblečení!

Jejich vykázání z místa se také ukázalo jako opravdový oříšek, protože hippies kolem příslušníků tančili dokola a nebo si kolem nich všichni sedli v kruhu na zem. Důvodem pro zásah však nebyla nahota ani hromadné kempování v národním parku.

Úřadům se totiž spíš nelíbil plán, který měli děti květin připravený na noc úplňku. Během té totiž chtěli založit mohutný táborák a tancovat kolem něj. Tentokrát už všichni nazí. To je však pro okolní krajinu extrémně nebezpečné, protože vyschlý les by se snadno mohl vznítit a mohl by vzniknout velice rozsáhlý lesní požár. Náhodně zaparkovaná auta účastníků také blokovala některé nouzové cesty. Mimo plánovaný táborák prý také lidé nedodržovali na místě zákaz kouření, což je také požární bezpečnostní opatření.