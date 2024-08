Nehoda na Sokolovsku otřásla i záchranáři: Jel z hospody, zabil mámu dvou holčiček.

Událost se odehrála ve středu kolem 21. hodiny. Maminka Bára jela na kole s dcerkou z koupaliště, opilý Martin D. z hospody. Jak se nehoda na rovince semlela, je záhadou. Šofér se ale snažil vymluvit údajně na manželku. Tvrdil, že řídila a posléze utekla. Paní Báru nedokázali záchranáři oživit. Rázem tak dvě malé holčičky (9 a 5) přišly o maminku. To nenechalo chladným ani zasahujícího hasiče Tadeáše Barfuse (32), který byl u neštěstí jako první, a jeho kamaráda policistu Jakuba Hollého (30).

„Psychicky mě to natolik poznamenalo, že když jsem nemohl pomoci na místě, rozhodl jsem se s Tadeášem pomoci rodině alespoň touto formou. Původně jsme to chtěli udělat anonymně, ale to nebylo kvůli podmínkám nadace možné,“ řekl policista Jakub, kterého k činu vedla osobní zkušenost z dospívání. „Nečekali jsme takový ohlas a jsme překvapeni, že se během 24 hodin vybralo čtvrt milionu,“ dodal.

Co mu hrozí?

Řidič Martin D. (42) měl podle policie v dechu 1,64 promile alkoholu. Hrozí mu trest až tři roky vězení.