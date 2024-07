Zavinil smrt táty od rodiny u Doks ilegální závod? Policie hledá svědky tragické nehody

Policie vyšetřuje, co přecházelo čtvrteční tragické nehodě u Doks, kdy měl dvacetiletý řidič najet do dodávky s pětičlennou rodinou. Otec při nehodě zemřel. Kriminalisté hledají svědky, kteří se ve čtvrtek večer pohybovali na silnici mezi Mladou Boleslaví a Doksy. Objevily se spekulace, že v havárii hrál roli ilegální závod.

Policie intenzivně pátrá po svědcích čtvrteční nehody u Doks. Hledají řidiče, kteří zaregistrovali jízdu auta Volkswagenu Passatu na trase z Mladé Boleslavi do Obory u Doks ve čtvrtek mezi 22. hodinou a 22:35.

„Kriminalisté o víkendu vyslechli několik lidí, kteří podali osobní svědectví o jízdě bílého Volkswagenu Passatu na trase z Mladé Boleslavi do Obory u Doks,“ uvedla mluvčí policie Ivana Baláková. „Bohužel žádný z nich nedisponuje záběry z palubních kamer. O ně veřejnost žádáme, protože mohou posloužit jako důležitý důkaz toho, co tragické nehodě předcházelo,“ vysvětlila mluvčí.

Podle svědků dvacetiletý řidič v osobním vozidle vjel vysokou rychlostí do pravotočivé zatáčky, neudržel se u pravé krajnice a vyjel z ní do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkovým vozidlem, ve kterém cestovala pětičlenná rodina. Otec rodiny na místě zemřel, ostatní členové byli vážně zraněni a převezeni do nemocnice. Zdravotní stav některých účastníků nehody je nadále velmi vážný. Řidič, který měl nehodu způsobit, je rovněž ve vážném stavu a kriminalisté ho dosud nemohli vyslechnout.

Policie proto znovu žádá veřejnost o spolupráci. Hledají se zejména řidiči s palubními kamerami, kteří se v pátek večer pohybovali na silnici mezi Mladou Boleslaví a Doksy. Jejich záznamy mohou být klíčovým důkazem pro objasnění této tragické události.

Na sociální síti se objevily spekulace, že měl mladý řidič závodit s jiným autem, údajně Audi TT. „Policisté prověřují veškeré poznatky týkající se případu,“ sdělila mluvčí webu Novinky.cz na dotaz, zda mohou zmíněné spekulce vést k jedné z vyšetřovacích verzí.