Mladý muž zkolaboval během rekonstrukce domu a přestal dýchat: Záchranářka Míša popsala boj o jeho život!

Děda s vnukem pracovali společně, v jednu chvíli ale starší z obou mužů sešel o patro níž. Tam uslyšel velkou ránu. Když šel zjistit, co se stalo, našel vnuka v bezvědomí a se zástavou dechu. Okamžitě zavolal záchranku a běžel k sousedům pro pomoc. Operátorka muži ihned poradila,jak vnukovi poskytnout první pomoc.

Na místo ihned po ohlášení vyráží hasiči, policisté, záchranáři, mezi nimi i ti z Asociace samaritánů ČR. Jejich záchranářka Míša popsala na sociální síti dramatický a náročný boj o život mladého muže. „Na místě jsou jako první naši kolegové z IZS, masírují, sedá vrtule a v dálce prořezává zvuk siréna přijíždějící první posádky ze Slaného. Mladík měl během srdeční masáže gasping, tedy lapavé dýchání, dostává první výboj,“ popsala Míša.

Vítězný boj o život

Letečtí záchranáři dále zajistili žilní vstup a všichni zúčastnění pracovali jako jeden sehraný tým. „Hasiči i policisté se střídají v masáži, zdravotníci tak mají volné ruce pro odbornou pomoc. Zajištění dýchacích cest, sonografie, další výboj, léky… Ze všech teče pot,“ vylíčila Míša. Nakonec akce slavila úspěch, u pacienta se podařilo obnovit životní funkce.

Úsilí všech ale nekončí, je třeba pacienta dostat z patra rekonstruované budovy do vrtulníku. „Na zemi zůstává nepořádek, který vypovídá, že to byl boj, který jsme tentokrát vyhráli,“ uvedla záchranářka. To už s mladým mužem mizí v dálce vrtulník a spěchá do nemocnice.

Stále mladší pacienti

„Jsme všichni špinaví od stavebního prachu a potu, který se nám zakusuje do všech záhybů. Dobrá práce všech. Děkujeme,“ dodala Míša s tím, že nikdo by neměl podceňovat bolesti na hrudi.

„Pryč jsou doby, kdy problémy interního charakteru nebo problémy se srdcem byly typické pro starší pacienty,“ doplnila Míša. Záchranáři totiž stále častěji spěchají na pomoc právě mladým lidem se srdeční zástavou.