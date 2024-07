Štěstí v neštěstí měl rybář Zdeněk, když si šel zachytat ryby. Muže seniorského věku zaskočila v Rebešovicích na Brněnsku srdeční příhoda a spadl do rybníka! Naštěstí to uviděl kolemjdoucí Vojtěch, který neváhal ani chvilku a výrazně se podílel na záchraně rybářova života.

„Jakmile uviděl, co se stalo, zavolal na tísňovou linku. Seniora z vody vytáhl a zahájil resuscitaci. Pomáhala mu přitom telefonicky naše operátorka,“ popsala mluvčí záchranky Michaela Bothová.



Kvalitní první pomoc

Když na místo přijeli záchranáři, pacienta si okamžitě převzali a ocenili Vojtěchovu práci. „Masáž, kterou prováděl, byla velmi kvalitní,“ pochválil technika brněnského dopravního podniku lékař Emil Kykloš, který na místě zasahoval.

Záchranářům se následně podařilo pacientovi obnovit životní funkce a letecky ho přepravili do FN u svaté Anny v Brně, kde se již plně zotavil.

To panu Vojtěchovi udělalo největší radost. „Nepovažuji to žádné hrdinství, toto by udělal každý,“ řekl skromně.



Záchranáři si ovšem myslí své a své díky nejen jemu, ale všem, kdo se zapojili do záchrany, už stihl poslat i pan Zdeněk.poděkoval senior na dálku.

