Horké chvíle zažila rodina v Knínicích na Boskovicku, když táta Ondřej (45) z ničeho nic zkolaboval u snídaně. Záchranáři by zřejmě neměli šanci přijet včas. Na dálku proto do jejich příjezdu pomohla operátorka Milada Kožíková. Naváděla jeho manželku Petru, jak má provádět masáž srdce. Okamžitě se do záchrany táty zapojili i oba synové Lukáš (15) a Tomáš (13). Podle záchranářů odvedli skvělou práci!