Nad největšími mexickými narkobossy spadla klec: Zambadu práskl syn Guzmána "Prcka"!?

Texaští policisté zadržela asi nejznámější mexické drogové šéfy současnosti. Jde o dlouholetého vůdce kartelu ze Sinaloey Ismaela Zambadu a Joaquína Guzmána Lópéze, syna Joaquína Guzmána, přezdívaného El Chapo alias Prcek! Policisté vůdce kartelu zatkli na letišti. Podle prvotních informací měl prý Guzmána udat právě Guzmán mladší. Mexické úřady mezitím vyslaly do státu Sinaloa, kde má drogový gang hlavní základnu, 200 vojáků ze sil speciálního nasazení, aby posílili tamní bezpečnostní složky.

Americké úřady v Texasu zadržely spoluzakladatele a dlouholetého vůdce mexického drogového kartelu Sinaloa Ismaela Zambadu, zvaného El Mayo, a také Joaquína Guzmána Lópeze, syna jiného proslulého vůdce drogového kartelu. Ve čtvrtek o tom informovalo americké ministerstvo spravedlnosti. Podle pátečních spekulací tisku mohl Zambadu předat úřadům právě Guzmán mladší.

Úřady za informace nabízely 350 milionů korun

Zambada po desítky let řídil kartel Sinaloa, spolu s Joaquínem Guzmánem, přezdívaným El Chapo (Prcek). Zambada řídil pašerácké operace kartelu, byl pokládán za stratéga a byl také více zapojen do každodenních operací, než okázalejší a proslulejší El Chapo. Za informace vedoucí k jeho dopadení nabízely americké úřady 15 milionů dolarů (asi 350 milionů Kč), poznamenala AP.

„Ministerstvo spravedlnosti vzalo do vazby další dva údajné vůdce kartelu Sinaloa, jedné z nejnásilnějších a nejmocnějších organizací obchodující s narkotiky na světě,“ uvedl generální prokurátor Merrick Garland v prohlášení. Podezřelí byli zadrženi ve městě El Paso.

Zambadu práskl Guzmán mladší?!

Zambada podle nejmenovaného zdroje agentury AP nastoupil do letadla s přesvědčením, že bude cestovat někam jinam než do Spojených států. Letadlo však přistálo v texaském městě El Paso, kde pak narkobarona zatkla americká policie.

Podle deníku New York Times Zambadu přesvědčil pro nástup do letadla, které pak zamířilo do USA, Guzmán mladší. Vůdci kartelu měl podle listu říct, že si letí prohlédnout dům. Nejsou však jasné pohnutky, proč se Guzmán López rozhodl vydat sebe samého a Zambadu americkým úřadům. Podle nejmenovaných zdrojů, které cituje list, se tímto způsobem mohl snažit pomoci svému bratrovi Ovidiovi, který je v USA ve vězení. O možné zradě syna El Chapa píše agentura Reuters, která však nemůže ze svých zdrojů potvrdit, že Guzmán López uzavřel s americkými úřady dohodu.

Mexiko k základně gangu vyslalo vojáky!

Mexiko o zásahu amerických úřadů předem nevědělo. „Mexická vláda se nezúčastnila ani zadržení, ani toho, když se vzdal (úřadům),“ uvedla mexická ministryně pro bezpečnost a civilní ochranu Rosa Rodríguezová.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador uvedl, že americká vláda musí tuto operaci objasnit. „Americká vláda musí předat kompletní zprávu, nejen obecné prohlášení,“ uvedl López Obrador, který vyzval k transparentnosti.

Mexické úřady vyslaly do státu Sinaloa, kde má drogový gang hlavní základnu, 200 vojáků ze sil speciálního nasazení, aby posílili tamní bezpečnostní složky. V minulosti se při zatčení vysokých představitelů kartelu zvedla vlna násilí uvnitř organizace i ze strany jiných zločineckých skupin.

Zambadovo zadržení následovalo po zatčení jiných důležitých postav kartelu Sinaloa, včetně Guzmána Lópeze, který byl rovněž synem Prcka Guzmána. Garlandovo prohlášení zmínilo, že Zambada a Guzmán López čelí několika obviněním kvůli „řízení kriminální operace kartelu, včetně jeho smrtících sítí na výrobu a distribuci fentanylu“ coby nejhorší drogové hrozby, které kdy Spojené státy čelily. Prohlášení přislíbilo, že ministerstvo nespočine, dokud každý vůdce, člen a kumpán kartelu nebude pohnán k odpovědnosti.

Guzmánovi synové v posledních letech vedli část kartelu zvanou Chapitos, pokládanou za jednoho z hlavních vývozců extrémně silného opiátu fentanyl na americký trh.

Prcek utekl z vězení hned dvakrát!

Joaquín Guzmán patřil k nejotrlejším a nejmocnějším drogovým narkobaronům v Mexiku. Pro svou nevýraznou výšku 168 cm si vydobil přezdívku „Prcek“. Jako bývalý šéf drogového kartelu Sinaloy zodpovídal za vraždy nespočtu lidí. Kromě toho dokázal pod svými otěžemi vybudovat drogové impérium.

Jeho majetek dosahoval několika desítek miliard, čímž se v jednu chvíli dostal mezi 50 nejbohatších lidí na světě. Policistům se „Prcka“ podařilo několikrát uvěznit.

Ten však z vězení dokázal uniknout, a to hned dvakrát. Poprvé v roce 2001, kdy podplatil dozorce a schoval se do nákladu s prádlem. Svobody si pak užíval až do roku 2014, kdy jej úřady zadržely v mexickém plážovém resortu.

Podruhé utekl v červenci roku 2015 z věznice Altiplano s nejpřísnějším režimem. Podařilo se mu to díky více než 1,5 kilometru dlouhému důmyslně vybudovanému tunelu, který vedl z jeho cely do opravované budovy stojící mimo prostory nápravného zařízení.

I tak se Prcek vězení nevyhnul a policisté jej napotřetí dokázali zadržet. Joaquína Guzmána úřady roku 2019 odsoudily k doživotnímu vězení.