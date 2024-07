Hrob policisty si vyhlédl na vítkovickém hřbitově osmkrát odsouzený recidivista Jiří K., když tam byl s rodiči zavzpomínat na své předky. Později se tam vrátil, vypáčil skříňku a medaile sebral.

„Hned se mi líbily. Dal jsem si je jako přívěšek na klíče. Že patřily policistovi zabitému ve službě, to jsem se dozvěděl až pak,“ řekl po zatčení na policii.

Soudkyně Marie Salvetová jej poslala za katr na osm měsíců. „Doposud udělované alternativní tresty se tu minuly účinkem,“ zdůvodnila rozsudek. Verdikt není pravomocný, protože bude ještě nutné recidivistovi doručit. Soudu se nezúčastnil.

Policistu zabila zfetovaná řidička

Pavola Kikloše (†31) zabila 5. července 2020 při výkonu služby v Praze zfetovaná a opilá řidička Jitka Rudovičová. Zezadu ve vysoké rychlosti narazila do vozu ostravských policistů, kteří se vraceli ze služební cesty. Uvnitř seděli dva a jedna policistka. Nejhůře dopadl Pavol, který po hodinové resuscitaci zemřel. Mladý muž měl těsně před svatbou, in memoriam byl povýšen na praporčíka. Žena si odpykává 10 let vězení.