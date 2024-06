Obrovské neštěstí Čechů v Chorvatsku: Chlapec (✝9) našel v křoví granát?!

„Bohužel došlo k blíže neupřesněnému výbuchu, při kterém zemřel český občan a další dva byli zranění,“ uvedl ve čtvrtek dopoledne pro Blesk mluvčí Ministerstva zahraničních věcí ČR Daniel Drake. Podle mluvčího se okolnosti tragédie stále prošetřují a čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s tamní policií.

Televize Nova s odkazem na dva zdroje blízké rodinám, které neštěstí zasáhlo, popsala, jak k tragédii zřejmě došlo. Dvě rodiny z Česka ve složení čtyř dospělých a tří dětí se měly vydat na cestu po Balkánu.

Zranění odpovídají explozi granátu?

„Jeli už domů, jedno auto začalo mít problémy s vodou, přehřívalo se, praskla tam nějaká hadice. Zastavili kvůli opravě na malém parkovišti, kluk odešel do křoví na záchod,“ popsal televizi zdroj.

Když se chlapec z křoví vrátil, držel v ruce údajně granát, který po několika chvílích explodoval. Dítě na místě zemřelo. Podle chorvatského deníku Dnevnik.hr zranění, která utrpěla po explozi trojice Čechů, odpovídají těm způsobeným výbuchem granátu. Ani jedna z těchto zpráv ale nebyla českými či chorvatskými úřady oficiálně potvrzena.

Tři zranění Češi

Policisté ve spolupráci s experty hned ve středu případ vyšetřovali na místě. Vůz s českou registrační značkou a ve vlastnictví českého občana údajně zastavil kvůli poruše na odpočívadle u okresní silnice u obce Bilišane.

Na místě zahynul chlapec narozený v roce 2015. Dvě ženy ve věku 49 a 34 let a jeden muž ve věku 39 let, všichni občané České republiky, byli převezeni do nemocnice v Zadaru. Muž byl po poskytnutí pomoci propuštěn do domácího ošetřování, uvádějí místní média.

Nářek a křik

Pro chorvatský Večernji list promluvil i jeden ze svědků, který byl během osudné chvíle v okolí. „Slyšel jsem nářek a křik. Běžel jsem na pomoc, protože jsem byl poblíž. Vedle auta leželo dítě. Jedna žena ležela, druhá se držela za oko,“ šokoval Chorvat.

„Muž, který byl před autem, mi řekl, že zvedl kapotu, protože došlo na autě k poruše na vozidle, a pak nastal výbuch. Nevím, jestli na kraji silnice nebylo výbušné zařízení,“ doplnil svědek. Krátce na to na místo přijeli záchranáři, devítiletému dítěti však už nebylo možné pomoci.

Několik vyšetřovacích verzí

Automobil byl podle listu Jutarnji list poškozen jen lehce. Není známo, zda neštěstí zasáhlo jednu, nebo dvě rodiny, protože u incidentu byla dvě osobní vozidla. Vyšetřování pokračovalo i ve čtvrtek dopoledne a okresní silnice ŽC-6025 byla nadále uzavřena pro veškerou dopravu.

Ředitel konzulárního odboru českého ministerstva zahraničí Pavel Pešek ve čtvrtek dopoledne v České televizi řekl, že jedním ze scénářů může být přítomnost výbušného zařízení v automobilu, případně nevybuchlá mina či varianta, že jedna z osob vyšla do lesa a přinesla nějaké výbušné zařízení, například granát.

Pešek uvedl, že česká strana komunikuje s chorvatskou policií, od které ví, s jakými vyšetřovacími verzemi pracuje. Zároveň ale zdůraznil, že žádná z variant nemusí být pravdivá.