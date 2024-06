O letošní dovolenou v Chorvatsku je enormní zájem. Zavede země turistické poplatky?

Jaký zájem o Chorvatsko představitelé cestovních kanceláří předpokládají v letošním roce? „Určitě letos věříme tomu, že se (rekord) překoná, protože už teď je tam nejenom nárůst objednávek a prodejů, ale také je vidět, že lidé, kteří do Chorvatska jezdí, využijí toho, že se tam už teď dá koupat, není ještě plná sezona, odpovídá tomu nižší cena a méně turistů,“ řekl Blesk Zprávám Michal Veber, výkonný ředitel AKP ČR.

„Jak je ta sezona delší, spousta seniorů přišla na to, že může cestovat už v květnu,“ dodal Veber s tím, že tomu také napomáhají lepší dopravní možnosti – „mizí blok jezdit do Chorvatska autem“, letecká doprava je dostupnější.

Dovolenkový ráj Čechů se chystá na léto: Za co hrozí v Chorvatsku tučné pokuty?

Tuto tezi potvrzují také statistiky. „Vloni Chorvatsko navštívilo téměř 850 tisíc turistů z České republiky a tímto převýšili co do počtu příjezdů o 6 procent výsledky roku 2019 – posledního roku před vypuknutím pandemie. Čísla za necelých prvních pět měsíců tohoto roku potvrzují, že Chorvatsko zůstává i nadále pro Čechy oblíbenou destinací. Doposud jich přicestovalo jen od začátku roku (pozn. údaje do 18. května 2024) více jak 36 tisíc, což je o 11 procent turistů více než ve stejném období minulého roku,“ prezentoval aktuální statistiky Miodrag Mlačić, ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení pro Českou republiku a Slovensko.

Chorvatsko téměř nezdražilo

Zaznělo také, že dlouhodobě je mezi turisty nejoblíbenější Istrie, ať už vlastní dopravou, nebo zájezdovým autobusem. Na Istrii jsou nejpopulárnější konkrétně letoviska Poreč, Rabac či Rovinj, uvedla cestovní kancelář ČEDOK.

Dovolenkáři vybírají také pobyty na Makarské nebo Dalmatské riviéře, ale též v okolí Zadaru. Z letovisek u leteckých zájezdů jsou například populární hotely v Primoštenu, Drveniku nebo také na ostrově Hvar v Dalmácii.

Ceny zájezdů do Chorvatska jsou s loňským rokem srovnatelné, měnily se maximálně v jednotkách procent u vybraných hotelů. Obecně nedošlo k plošnému zdražení zájezdů v žádné z destinací ani loni, ani pro letošní letní sezonu. Ceny v Chorvatsku jsou po přechodu na euro stabilní.

A ani u cen paliva nelze očekávat vysoké sumy. „Co se týče cen paliva, myslím, že minulý týden to bylo levnější nebo stejné jako v Čechách,“ řekl Blesk Zprávám Mlačić.

Rady na cesty

Ministerstvo zahraničních věcí turistům doporučuje, aby se zaregistrovali v systému DROZD. „Ministerstvo zahraničních věcí silně doporučuje se před každou cestou do zahraničí řádně zaregistrovat v systému DROZD a prostudovat si informace k příslušné zemi v Rozcestníku na webu MZV,“ informoval Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru MZV.

„Prostřednictvím systému DROZD pak ministerstvo v případě krizové situace rozesílá upozornění, varování a další důležité informace, které pomáhají českým občanům při rozhodování, jak se v mnohdy život ohrožujícím okamžiku zachovat,“ dodal Pešek.

Dále uvedl, že konzulární jednatelství bude mít letos Česko otevřená ve Splitu od 15. června do 30. září, v Rijece od 1. července do 31. srpna a v bulharském Burgasu také mezi 1. červencem a 31. srpnem. Čeští policisté budou podle něj hlídkovat v chorvatských městech Omiš, Vodice a Šibenik.

Hrozí v Chorvatsku turistické poplatky?

V souvislosti s nadměrným zájmem o Chorvatsko také vyvstává otázka, zdali je v plánu na některých místech zavést turistické poplatky, podobně jako v Benátkách. „Byl nějaký návrh, ale to v sezoně 2024 nebude fungovat,“ upozornil Blesk Zprávy Miodrag Mlačić, ředitel Chorvatského turistického sdružení.

Padla také otázka ohledně turistického zákona. „Turistický zákon, to je dlouhý proces. Všechna malá města v Chorvatsku ho budou mít, takže všechna malá města musí udělat analýzu,“ uvedl Mlačić.

Podle ředitele Chorvatského turistického sdružení bude potřeba zjistit, kolik vody a elektřiny je v daném městě potřeba a jaká musí být infrastruktura. Dodal, že stát něco udělal, ale další proces si města budou muset udělat jednotlivě. „Udělají analýzu – to bude trvat rok, dva, tři. Takže si myslím, že zákon začne prakticky fungovat nejdřív v roce 2026,“ sdělil Mlačić.