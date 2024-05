Dovolenkový ráj Čechů se chystá na léto: Za co hrozí v Chorvatsku tučné pokuty?

Po Chorvatsku se mimo pláže nemá chodit v plavkách, připomněl Michal Veber, výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří České republiky.

A pokuty se za nošení plavek mimo pláže skutečně dávají. „Vím o třech lidech. Jeden zaplatil 25 eur (v přepočtu přibližně 618 Kč), druhý zaplatil 50 eur (v přepočtu přibližně 1.235 Kč) a další zaplatil taky kolem 50 eur. Zase bude záležet na tom, kde se asi člověk bude promenádovat, jak to bude vypadat a podobně. Tohle jsou lidé, kteří se ozvali asociaci a říkali – oni na mě byli zlí, protože mě tam zastavili, já jsem řekl, že si to tričko tedy obléknu, to jsem nemohl vědět, oni řekli, že už to platí dávno. To je věc, která platí už několik let, těm lidem vysvětluji – hele, svlékl by ses do půlky těla na Václaváku, na Staromáku, procházel by ses tam? Je to úplně stejný nesmysl. Za prvé mám úctu k místním lidem a za druhé mám úctu k historii, která tam je, takže rozhodně nepůjdu v plavkách,“ řekl Veber Blesk Zprávám.

„Pak asi záleží na tom, jak bude komunikovat s policií, jestli tam bude určitá forma pokory. Tento člověk říkal – pohádal jsem se s nimi, přece si můžu dělat, co chci, když to platím. Pak se ale nemůže divit, že dostal pokutu 50 eur,“ řekl Veber a dodal, že v Itálii se za nošení plavek mimo pláže výše pokuty vyšplhala až na 100 eur (v přepočtu přibližně 2.471 Kč).

Stejná pravidla platí i pro malé děti. „Samozřejmě to platí i pro malé děti. Dneska žádná země na světě moc nereflektuje to, že je to malé dítě, že se může koupat bez plavek. Na to taky velký pozor, protože jsme už dneska trošku jiná společnost, takže by každý měl zvážit, jestli svoje dítě i dobrovolně vystaví tomu, že neví, kdo je s ním na pláži. Kromě toho, že to vadí a mnohdy je to zakázáno, tak určitě bych měl i respektovat to, že malé dítě se nemůže samo rozhodnout o tom, jestli se chce producírovat někde nahaté,“ uvedl Veber.

Placení za sprchy není všude

Hodně lidí si stěžovalo na to, že na plážích zdražili sprchy, podotkl dále Veber, ale je to kvůli tomu, že návštěvníci nechávali téct pitnou vodu bezúčelně. „Je potřeba to vysvětlit. Na pláži byla sprcha, přišel jsem, otočil jsem sprchou, tekla mi pitná voda, a pak jsem odešel a nechal jsem to puštěné. A když (Chorvaté) zjistili, že spotřeba vody je úplně enormní, zavedl se tam symbolický poplatek,“ vysvětlil.

„Pak někdo začal mluvit o tom, že je limit množství vody a podobně. Ne – všechny ty penziony, hotely, tam všude můžete spotřebovat vody, kolik chcete. Tady to bylo bráno z pozice udržitelnosti cestovního ruchu, aby si člověk uvědomil, že je nějaké životní prostředí a že i vyrobit vodu něco stojí,“ pokračoval ředitel.

5 nejkrásnějších písečných pláží v Chorvatsku. Tady si budete připadat jako v pohádce!

Toto pravidlo však neplatí na všech místech. „Není to úplně všude, někde je to tak, že sprchy už byly dopředu udělány s tím, že si člověk zmáčkne tlačítko a nějakou dobu mu teče voda. Ale ty starší sprchy, které jsou třeba v historických městech, kde jsou pláže přímo navázané na historické centrum, to znamená, že je 50 metrů ode mě nějaká krásná historická budova, tak tam je sprcha udělaná ještě v té, řekl bych, skoro původní podobě,“ uvedl Veber s tím, že se poplatky týkají právě takových sprch.

Alkohol povolen, může však situaci zhoršit

Jedno důležité upozornění se týká i dopravy. V Chorvatsku je sice povoleno během řízení určité množství promile v krvi, nicméně i tak je třeba si dávat pozor. „V Chorvatsku je povoleno při řízení vozidla půl promile alkoholu v krvi, ale nespoléhejte na to, protože v okamžiku, kdy dojde k dopravní nehodě, tak přítomnost alkoholu v krvi, byť tedy povolená, je v tomto případě okolností přitěžující,“ upozornil na tiskové konferenci cestovní kanceláře Čedok, Chorvatského turistického sdružení, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Asociace cestovních kanceláří ČR k nadcházející turistické sezoně v Chorvatsku Petr Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.