Dvanáct zraněných Čechů po havárii autobusu na Islandu: Devět turistů dnes přiletí zpět do ČR!

Na severu Islandu v pátek odpoledne havaroval autobus s 22 českými turisty. Dvanáct zraněných záchranáři přepravili do nemocnice v Reykjavíku, pět z nich bylo ve vážném stavu, uvedl ředitel pořádající CK Adventura. Děvět turistů už je na cestě zpět do České republiky. Přiletět by měli v neděli večer.