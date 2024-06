Jana zemřela při nehodě vlaků v Pardubicích: Zdrcující zpověď maminky

Jana žila a pracovala v Praze, ale o víkendech jezdila za manželem a dětmi do Trutnova. Na Slovensko se vracela vlakem nebo autem se synem. V den nehody cestovala za rodiči, aby je podpořila v těžkých chvílích. Ti jsou nyní naprosto zdrcení.

Pro paní Helenu C., Janinu matku, je to bolestná rána. „Byla naše zlaté děťátko,“ vzpomínala se slzami v očích. „Před pár týdny nám zemřel syn Radoslav a teď i Jana. Jeho syn, náš vnuk, právě dokončil vysokou školu a přišel o otce i o matku. Měli s Radkem výborný vztah. Dvě děti nám odešly prakticky najednou. Je to obrovská bolest,“ uvedla pro deník Čas.

Jana si přála cestovat v ženském kupé, aby se vyhnula nepříjemným zkušenostem s opilými muži ve vlaku. Právě to bylo při nehodě nejvíce poškozeno. „Naposledy byla na bratrově pohřbu, a když jsme si povídali, stěžovala si, že vlakem jezdí velké množství mužů, nejednou opilých, a to se jí nelíbilo. Poradila jsem jí, ať si kupuje vždy místo v ženském kupé, a jinak to nebylo ani při této jízdě. Jízdenky na vlak do Humenného jí koupil syn. Našel jedno z posledních vyhovujících míst v kupé, kde byla s dalšími třemi ženami,“ doplnila matka zesnulé a odhalila, že se dlouho neodhodlala podívat na záběry ze srážky.

Video Železniční nehoda v Pardubicích 5. 6. 2024 - HZS PAK Video se připravuje ...

„Na fotografie z nehody jsem se byla schopna podívat až třetí den. Nechápu, proč lokomotiva zůstala bez jediného škrábance a první vůz za ní byl zdemolován na šrot,“ uzavřela zničená Helena, která se s milovanou dcerou naposledy rozloučila v rodinném kruhu v pátek 14. června v Trutnově.