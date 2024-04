Pozastavení procesí naštěstí neznamená, že je orloj rozbitý, důvod je zcela symbolický. Světově známá památka se spolu s dalšími významnými institucemi zapojila do projektu Národní den bez spěchu, který se zabývá bezpečností na silnicích a má připomenout, že rychlost, s jakou se snažíme proplout životem, má často tragické následky. Jen v loňském roce se kvůli nepřiměřené jízdě ze svých cest nevrátilo 138 lidí.

Jízda po českých dálnicích a silnicích čím dál víc připomíná bojiště plné adrenalinu. Žijeme v éře neustálého závodu s hodinami, minutami a vteřinami. Snažíme se stihnout i to, co se stihnout nedá. Spěcháme, protože nemáme čas. A snaha ho dohnat vede k nebezpečné rychlosti za volantem. Národní den bez spěchu, který pořádá Česká asociace pojišťoven již podruhé, připomíná, že normální by za volantem měla být bezpečnost, a ne spěch.

Neúprosná data

Data z policejních statistik nehodovosti z let 2011 až 2023 a dalších výzkumů totiž mluví za vše. Devět z deseti řidičů přiznává, že porušuje rychlostní předpisy, 43 % řidičů spěchá, protože dohání zpoždění, 33 % smrtelných nehod způsobuje nepřiměřená rychlost a třetinu smrtelných nehod způsobují mladí řidiči.

Národní den bez spěchu je příležitostí k zamyšlení nad tím, jak můžeme tyto statistiky snížit. Cílem je dát lidem na jeden den trochu více času na obvyklé aktivity tím, že je o pár minut odloží... Lidé tak na ně nemusí za volantem tolik spěchat. Jde o to uvědomit si, že ne všechno je naléhavá situace, kvůli které stojí za to riskovat životy nepřiměřenou rychlostí.

Připomínka ztracených životů

Na to, že není třeba se neustále někam hnát a bezhlavě riskovat, upozorňuje hned několik veřejných institucí. Výrazně například orloj na pražském Staroměstském náměstí. Jedny z nejslavnějších hodin světa se připojí přesně v deset hodin. Každou celou hodinu se na orloji odehrává procesí apoštolů, tedy postav dvanácti apoštolů objevujících se v okénku. Tento mechanizmus bude symbolicky pozastaven a smrtka zazvoní 138krát za každý život ztracený loni při rychlé jízdě.

Jedním z partnerů projektu je také Fotbalová asociace ČR se svojí národní pohárovou soutěží MOL Cup. V jeho rámci se o několik minut odloží výkop…

Připojí se i Národní divadlo, které zpozdí své baletní představení s názvem bpm. Je to přitom velmi symbolické, protože hra se zabývá tempem a tlukotem lidského srdce….

Stres spouští nemoci

Spěch a z něj vycházející stres je navíc podle mnohých lékařských studií častým spouštěčem vážných psychických i fyzických chorob. I proto odborníci z České asociace pojišťoven apelují na skrze zmíněnou iniciativu na symbolické zvolnění našich životů.

13 MINUT

Národní den bez spěchu navazuje na úspěšný projekt 13 MINUT, který vytvořila České asociace pojišťoven. Název odkazuje na průměrný čas, který řidič ušetří na cestě z Prahy do Brna, pokud překračuje povolenou rychlost o 20 kilometrů za hodinu. Záměrem bylo poukázat na absurdní nevyváženost zisku a rizika této časové transakce a položit otázku, jestli má 13 ušetřených minut cenu lidského života….

Fotogalerie 3 fotografie Jen v loňském roce se kvůli nepřiměřené jízdě ze svých cest nevrátilo 138 lidí. Autor: Profimedia