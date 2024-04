Autobus na Slovensku srazil deset lidí: Tři dívky zemřely! Další lidé jsou zranění

Do Spišského Podhradí míří slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj, uvedla jeho kancelář. Mluvčí krajské policie v Prešově Jana Ligdayová uvedla, že mladí lidé vystupovali z autobusu a stáli před ním, když se vozidlo z neznámých příčin rozjelo.

„Zásah stále probíhá, počty pacientů se ještě mohou změnit,“ uvedla záchranná služba. Záchranáři na místo vyslali čtyři sanitky a dva vrtulníky, které podle vrtulníkové záchranné služby transportovaly do nemocnice šestnáctiletou a sedmnáctiletou dívku. Na místě zasahují také hasiči a policie, podle které se nehoda stala na silnici u Spišské Kapituly.

Upřímnou soustrast vyjádřila nejen prezidentka Čaputová

„Chci vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým obětí a vyjádřit účast všem zraněným. Je mi to nesmírně líto a myslím na všechny, kterých se to týká,“ řekla novinářům Čaputová poté, co odvolila v dnešním druhém kole slovenských prezidentských voleb.

„Velmi mě zasáhla zpráva o tragédii ve Spišském Podhradí. Je mi to líto, protože se tato tragédie stala mladým lidem, kteří směřovali na radostné setkání mladých s novým otcem biskupem Františkem. Všem pozůstalým a jejich rodinám vyjadřuji upřímnou soustrast. Všem zraněným přeji hodně sil a brzké uzdravení,” vyjádřil se dále k neštěstí předseda KDH Milan Majerský.

Celá akce se zrušila

Kondolence posílá rodinám také Spišský diecézní biskup František Trstenský. „Tohle velké neštěstí mě nesmírně zasáhlo. Akci a program jsme zrušili. Bude jen adorace a mše svatá. Myslím na rodiče a rodiny.“

Silnice je momentálně neprůjezdná. „Policie je na místě a nehodu dokumentuje," informovala místní police.