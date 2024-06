Trápení hasičů ze Žulové: Cisterna je po havárce na odpis, na novou nemají

Nákladní cisterna dobrovolných hasičů ze Žulové na Jesenicku v sobotu havarovala, dva se zranili. Je to pro ně velká rána, cisterna byla už letitý stroj, ale stále sloužila. Moc by si přáli novou, jenže s cenovkou přes 10 milionů je pro ně za hranicí finančních možností. Rozjeli proto sbírku, vydali kalendář se spoře oděnými modelkami. Teď, po nehodě, je pro ně shánění financí ještě naléhavější.

Nehoda se odehrála mezi Žulovou a Vápennou na Jesenicku. „Havarovala zde hasičská cisterna jednotky dobrovolných hasičů obce Žulová, která se vracela od zásahu zpět na základnu. Při nehodě se zranili dva dobrovolní hasiči,“ uvedli policisté na sociální síti.

Zranění jsou, naštěstí, jen lehká. Horší je to s cisternou. Letitý stroj je na odpis. „Předběžná zpráva je taková, že auto je zdemolované, neopravitelné. Uvidíme ještě, co na to řekne pojišťovák, až dojede,“ povzdechl si velitel SDH Žulová Petr Mrázek. Ve hře je tak zapůjčení náhradního vozu, to ale z dlouhodobého hlediska optimální řešení není.

Snem dobrovolných hasičů ze Žulové je nová cisternová automobilová stříkačka (CAS). Na tu se snaží už nějaký čas získat prostředky, kde se dá. „Vyšla nám ministerská dotace, k té se přidal kraj, měli bychom být tak kolem pěti milionů,“ popsal Mrázek s tím, že zbytek, prakticky ještě jednou tolik, musí zafinancovat sami.

Hasiči si už před časem na novou CAS založili sbírku, vydali i kalendář s modelkami v „hasičském“. Výtěžek z prodeje kalendáře i dalších věcí z e-shopu jde celý na Projekt cisterna. V Žulové si moc přejí, aby se jim zbývající částku na nový vůz podařilo úspěšně sehnat.