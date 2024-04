Bezohledné chování turistů v národním parku: Poničili slavný skalní útvar!

Po sociálních sítích začalo kolovat video, které natočil očitý svědek v Národním parku Lake Mead v Nevadě. „Toto byla neděle u Lake Mead National Recreation Area, konkrétně Redstone Dunes Trail. Dva idioti ničí to, co příroda vytvořila za tisíce let před křičící dívkou,“ stojí u videa na instagramu. Na záznamu jsou vidět dva muži, kteří stojí na ikonické červené skále a shazují dolů kameny. Za nimi stojí malá dívka. „Tati, nespadni!“ je slyšet ve videu.

„Dělejte to, co je v této situaci nejlepší. Někdy je vše, co můžete udělat, natočit video a poslat ho úřadům,“ stojí nadále u příspěvku. Po mužích již pátrají americké úřady. Národní park Lake Mead se nachází poblíž Las Vegas. Jak uvádí britský deník Daily Mail, každoročně jej navštíví 6 milionů turistů. Obzvlášť populární je právě skalní útvar, který se nachází na severní straně jezera. „Je to jedno z mých oblíbených míst v parku,“ uvedl mluvčí parku John Haynes.