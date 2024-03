Medvěd na Slovensku napadl houbaře: Muž ho postřelil!

Na Slovensku pátrají po medvědovi, kterého v sobotu zřejmě postřelil houbař. Muž tvrdí, že jednal v sebeobraně. Později na zvíře stříleli i myslivci, píše slovenský tisk s odkazem na slovenský státní úřad pro ochranu přírody. Zraněné zvíře by podle odborníků mohlo být agresivnější, a představovat tak větší nebezpečí pro obyvatele.

Houbař medvěda postřelil dopoledne v okrese Žilina, když se pohyboval mimo vyznačené turistické trasy a v hustém lesním porostu hledal houby. „V sebeobraně vystřelil na medvěda krátkou palnou zbraní," uvedl úřad na ochranu přírody. Ten na místo povolal svůj zásahový tým, který tento týden usmrtil jiného medvěda, který v minulosti podle něj ohrožoval lidi. Někteří ekologové a politici však zpochybnili, že se skutečně jednalo o tohoto jedince.

Představitelé úřadů společně s policií a myslivci začali po zvířeti pátrat. Myslivci na zvíře znovu vystřelili, když s ním během dne přišli do kontaktu. Do večera se však medvěda nepodařilo lokalizovat. Úřad vyzval místní obyvatele ke zvýšené opatrnosti, protože raněné zvíře může být agresivnější. Turisté by se lokalitám u obcí Stráňavy a Višnové měli úplně vyhýbat. Podle ochranářů přírody se v březnu a dubnu zvyšuje riziko kontaktu mezi lidmi a medvědy, kteří končí svůj zimní spánek.

Soužití lidí a medvědů se stalo na Slovensku politickým tématem. Slovenská vláda chce značně uvolnit podmínky k odstřelu medvědů. Vládní politici kritizovali své předchůdce za příliš smířlivý postup. Tento týden kabinet premiéra Roberta Fica schválil návrh ústavního zákona, který má umožnit plošné odstřely medvědů pohybujících se v okolí měst a vesnic. Pro jeho schválení však bude potřebovat hlasy opozice. Podle největší opoziční strany Progresivní Slovensko však zákon není v souladu s unijním právem, které podle strany umožňuje odstřel jen prokazatelně problémových jedinců.