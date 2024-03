Muž skočil do přehrady Les Království, aby zachránil dítě: Sám pak potřeboval pomoc!

Do labské přehrady Les Království na Trutnovsku v neděli dopoledne sjelo dítě na kole. Do vody za ním skočil muž, aby jej zachránil. Oba se dostali na břeh, ale přes několik metrů vysokou skálu se nemohli již dostat zpět na cestu. Zachránili je přivolaní hasiči, kteří k nim připluli na člunu. Řekla to mluvčí hasičů Martina Götzová.