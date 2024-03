Mladík v Jablonci usnul za volantem: Naboural a s autem skončil na střeše

K dopravní nehodě v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou došlo krátce před třetí hodinou ranní. Devatenáctiletý mladík během jízdy upadl do mikrospánku a narazil do zaparkovaného vozidla.

Řidič po cestě do obce Kokonín usnul za volantem. Z cesty vyjel vpravo a srazil se se zaparkovaným automobilem. “Vozidlo Fiat Punto bylo nárazem odhozeno na zaparkované vozidlo VW FOX a to dále ještě na další zaparkované vozidlo Škoda Fabia. Řidič z havarovaného vozidla na střeše vylezl sám a následně byl posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezen na vyšetření do jablonecké nemocnice,” uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová v tiskové zprávě.

Policisté na základě dechové zkoušky vyloučili přítomnost alkoholu v krvi řidiče. Výše škody činí prozatím 150 tisíc korun. Momentálně není známý přesný charakter mladíkova zranění ani případná doba rekonvalescence. Případem se zabývá policie Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.