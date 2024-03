Šílenec ve Štětíně vjel do davu lidí: Mezi zraněnými jsou i děti!

Viníkem nehody je třiatřicetiletý Polák, který na náměstí Rudla v centru Štětína najel osobním vozidlem do davu čekajících na tramvaj. Poté z místa nehody ujel a srazil se s třemi osobními vozidly. Celkově bylo zraněno 19 osob, z toho 12 vážně. Řidič se prý dlouhodobě léčí na psychiatrii. Mezi zraněnými jsou i děti.

K děsivému incidentu došlo v odpoledních hodinách ve srdci města Štětín. Řidič přímo najel do skupiny lidí, kteří čekali na tramvajové zastávce. Posléze vjel do protisměru, kde se srazil s dalšími třemi osobními vozidly. “Řidič na útěku vrazil čelně do dalšího vozidla, přičemž ho policie zadržela. Během této nehody se zranily další čtyři osoby,” uvedl pro polský server Gazeta mluvčí policie Pawel Pankau. Policie muže na místě krátce poté zatkla.

Předběžné testy prokázaly, že řidič nebyl pod vlivem omamných látek. V autě jel sám. Kriminalisté momentálně zjišťují přesnou příčinu nehody. Na základě všech dostupných informací se dá předpokládat, že muž jednal úmyslně. Přesto zástupce velitele zemské policie Marek Jasztal zcela vyloučil možnost, že by se mohlo jednat o teroristický útok. Polák se prý už 4 roky léčí na psychiatrii.