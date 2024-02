Rodina po skoku Romana (†15) ze střechy školy: Ponižovali ho i učitelé!

Rodiče tragicky zesnulého Romana tvrdí, že jejich syn čelil dlouhodobé šikaně a svůj díl viny na neštěstí podle nich mají i učitelé a vedení školy. „Učitelka Romču jednou nechtěla pustit na toaletu. Co víc, ponížila ho při tom před celou třídou,“ řekl Romanův tatínek, podle kterého Romana ve škole sledovali na každém kroku. Ředitel mu údajně při každé příležitosti bral telefon a maminku často volali do školy, aby synův telefon vyzvedla. Jak uvádí deník Plus JEDEN DEŇ, šikanu se pozůstalí rodiče snažili ze všech sil řešit a školu pravidelně informovali. Ta ale nijak nezasáhla.

„Pojď čů*áku. Tak dělej, skoč!“ To byla slova spolužáků, jen pár sekund před skokem patnáctiletého chlapce ze střechy základní školy ve slovenských Parchovanech. Život si vzal dobrovolně na konci listopadu během přestávky. Jeho poslední chvíle sledovala maminka na vlastní oči.

Učitelé nepomohli, bylo jim to jedno?!

Rodiče se rozhodli obrátit na školní inspekci. Mají podezření, že ze strany školy došlo hned k několika pochybením. „Zaráží mě, že se do dnešního dne školní inspekce nezabývala postupy na ZŠ v Parchovanech. Pan ředitel, který mého syna ponižoval a zesměšňoval, stále sedí na vyhřáté ředitelské židli. Když se dítě pokouší oknem vylézt na střechu, tak byste se přeci měli snažit něčemu takovému zabránit všemi možnými způsoby. Učitelka se mu snažila domluvit pouze slovně,“ uvedl otec.

Sám otec na sociálních sítích rozjel kampaň proti šikaně. Dodává, že pro školy není ochrana dětí prioritou, šikana se na školách stupňuje a šíří jako mor. Navštívil i několik žáků se sebevražednými sklony, včetně jedné žákyně z Popradu, která se na otce Romana obrátila právě kvůli ponižování ve škole.