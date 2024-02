Požáru baru v Liberci: Nemocnice promluvila o obětech, obviněnému hrozí až doživotí!

Muž založil požár v baru Black Panther, který je v Liberci nedaleko vlakového nádraží v ulici 1. máje, večer 29. ledna. Liberecká nemocnice kvůli tomu ten večer aktivovala druhý ze tři stupňů svého traumaplánu, který je určený pro neštěstí do 30 zraněných. Podle vrchního zdravotnického záchranáře oddělení urgentní medicíny Jakuba Kopeckého traumaplán začali vytvářet před deseti lety, zkušenosti čerpali i ze zahraničí.

„Vypracovali jsme systém, který je přímo připravený na podmínky Liberce. My jsme nemocnice, která je pavilonového typu, což vždycky s sebou nese potíže. Nemůžete koncentrovat pacienty úplně na jedno místo, a proto máme ty tři stupně, při kterých se s každým stupněm aktivuje další příjmové místo,“ řekl dnes novinářům. Ve druhém stupni jsou aktivována dvě příjmová místa.

Video V centru Liberce hořela restaurace, zranilo se 14 lidí. - HZS Libereckého kraje Video se připravuje ...

Za poslední dva roky to bylo podle něj asi počtvrté, co museli traumaplán aktivovat. „Tato poslední akce byla asi největší zátěžová zkouška během deseti let,“ dodal Kopecký.

Kvůli péči o 11 pacientů bylo do nemocnice na konci ledna povoláno přes 120 lékařů, sester a dalšího personálu. „Z hlediska nemocnice to představuje poměrně velkou změnu činnosti s přesunem a změnou určení jednotlivých prostorů, ať už chirurgického, nebo interního urgentu, a s přesunem akutních pacientů do jiných prostor. Takže to není pouze tak, že by se o pacienty postaralo v tu chvíli ARO nebo urgent, ale má to opravdu zásah do celé činnosti nemocnice,“ uvedl lékařský ředitel nemocnice Tomáš Roubíček.

Na červeném příjmu pro léčbu pacientů s nejtěžším zraněním bylo vytvořeno šest čtyřčlenných traumatýmů a dalších 11 bylo na žlutém příjmu pro pacienty s lehčím zraněním. Každý tým tvořil chirurg nebo traumatolog, anesteziolog, anesteziologická sestra a sestra nebo zdravotnický záchranář z urgentu. „Byli tam zaměstnanci, sestřičky, záchranáři, pro které to byla úplně první zkušenost. Zaprvé s takto velkým velkým neštěstím a hlavně s popáleninami v takovém rozsahu,“ řekl Kopecký.

V ohrožení života byli čtyři z 11 pacientů, které přivezli po požáru baru záchranáři do liberecké nemocnice. Napojeni byli na umělou plicní ventilaci. „Dominovalo tam postižení dýchacích cest, protože oni se buď nadýchali horkého plynu, anebo zplodin hoření,“ dodal Krejzar.