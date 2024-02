Nepozorný řidič srazil děti na přechodu! Tři lidé skončili v nemocnici

Ke srážce chodců s osobním vozidlem mělo dojít poté, co jim na přechodu dalo přednost jiné auto. Další řidič však ne. Mezi zraněnými jsou dvě děti a jeden dospělý.

Záchranáři je ihned převezli do nemocnice k dalšímu ošetření. „Operační středisko Záchranné zdravotní služby SR vyslalo ambulance RZP a RLP k dopravní nehodě, při které byli zraněni chodci na přechodu pro chodce. 43letého muže transportovali záchranáři do nemocnice v Prešově s úrazem hlavy. Do stejné nemocnice transportovali i 8leté dítě s úrazem kolena,“ řekla TV JOJ mluvčí záchranářů Petra Kliemšová.

Video Nepozorný řidič srazil na přechodu tři chodce, z toho dvě děti: Skončili v nemocnici. - TV JOJ Video se připravuje ...

Kriminalisté provedli u řidičů dechovou zkoušku. V obou případech s negativním výsledkem. Příčina a přesné okolnosti nehody jsou nyní předmětem vyšetřování. Podle místních je úsek velmi frekventovaný a rizikový.