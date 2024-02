Skupina Čechů lákala krajany do Británie za lepším výdělkem: Jednu z obětí pak drželi v garáži bez střechy!

Britský soud v Londýně se zabývá případem pašerácké skupiny Čechů, kteří měli lákat oběti, aby přijely do Spojeného království za lepším životem. Zdeněk D. spolu se svou partnerkou Monikou D. a spolupracovníky Jiřím Č. a Martinem S. slíbili jedenácti Čechům a jednomu Slovákovi lepší výdělek v Británii. Jak uvádí britský deník Daily Mail, gang si vybíral nezaměstnané lidi, bez domova či ve finanční tísni. Jejich oběti byly drženy v domě v Enfieldu a musely každý den na kole jezdit do města Hoddesdonu, kde pracovaly v pekárně. Do práce oběti jezdily zhruba dvacet kilometrů. Každý den vyjížděly ve čtyři hodiny ráno a vracely se pozdě večer.

U soudu přes video a prostřednictvím českého tlumočníka promluvila jedna z obětí. Zdeněk D. muže prý vyzval, aby přijel do Británie pracovat na dva roky. Slíbil mu, že bude vydělávat 50 liber týdně. Nicméně po příjezdu bylo všechno jinak. První měsíc prý přespával v garáži, která neměla ani střechu. Následně mu poskytli pouze kus plachty, pod níž se schoval. Muž pracoval v myčce na auta, ovšem za svou práci nedostal peníze. Následně začal dojíždět do práce do pekárny, kde při čištění stroje přišel o kus prstu. „Čistil jsem stroj a vyndával chléb, který tam uvízl, stroj mi uřízl prst,“ popsal před soudem.

Obětem po příjezdu prý skupina odebrala pas a doklady totožnosti, které zamkla v trezoru. Po práci v pekárně museli vykonávat i domácí práce v domě. Jedna z obětí byla nucena pracovat jako prostitutka.