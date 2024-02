Brutální eskalace hádky na náměstí v Zákupech: Muž pobodal svého známého!

Na případ upozornila televize CNN Prima NEWS. Dva známí, kteří jsou oba z České Lípy, si dali sraz u morového sloupu na náměstí v Zákupech. V autě jedno z mužů došlo k hádce. Ta od slov vyeskalovala až k tomu, že jeden ze zúčastněných vytáhl nůž a svého přítele pobodal. Nejprve rány směroval do hrudníku, kde zasáhl plíci, následně se snažil bodat do oblasti krku, napadený muž se ale dokázal útoku vyhnout. To mu zřejmě zachránilo život.

Záchranáři byli na místě během chvíle, a napadený muž tak i díky nim přežil. „Na místě byl muž se středně těžkým poraněním, který byl při vědomí, s posádkou komunikoval,“ popsal pro médium mluvčí libereckých záchranářů Michal Georgiev.

Z incidentu bylo v šoku i vedení města. „Něco takového za bílého dne, v deset hodin dopoledne, to jsem opravdu nečekal. Musím poděkovat všem složkám policie a IZS, byly tady strašně rychle a jejich zákrok byl velmi profesionální,“ uvedl starosta Zákup Radek Lípa.

Krajská policejní mluvčí Ivana Baláková uvedla, že byl pětačtyřicetiletý útočník krátce po činu v centru města zadržen a obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu.V současnou chvíli je muž ve vazbě a kriminalisté pokračují ve vyšetřování.