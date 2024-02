Alena „hladila“ prsa ruské sochy: Hrozí jí pět let za mřížemi!

Až pět let za mřížemi hrozí influencerce Aleně Agafonovové. Třiadvacetiletá Ruska na sociální síti Instagram zveřejnila video, v němž v ruském Volgogradu na dálku „hladí“ prsa slavné sochy. Video na sociální síti zveřejnila v minulém roce a před ruskými úřady prchla na Srí Lanku. Nicméně tento týden byla zadržena poté, co se vrátila do rodné země.