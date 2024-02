David Plný je hrdina v řadách náchodských policistů: Za 6 měsíců zachránil 4 životy!

Jelikož je pořádkovým policistou, k lidem v nouzi se obvykle dostává s kolegy jako první a stává se, že do příjezdu zdravotníků musí zastat i roli záchranáře. V ní se osvědčil i díky k tomu, že ještě před nástupem k policii absolvoval zdravotnický kurz. „Možná je to štěstí, možná smůla, ale stává se mi, že podobné situace opravdu přitahuju. Možná proto jsem si ten kurz už tehdy udělal,“ říká. „V rámci služební přípravy máme první pomoc pravidelně zařazenou ve výcviku,“ dodal David Plný, jehož táta je také policista, takže toto povolání bylo jasnou volbou. Je také aktivním sportovcem, hlavně rád běhá. Často i do práce, ač to má od domu 15 kilometrů.

Posledním člověkem, kterého zachránil, byl starší muž, jehož s kolegy našel v bytě v bezvědomí těžce lapajícího po dechu. Ve spolupráci se záchranáři se ho podařilo vzkřísit po téměř 20 minutách resuscitace. Před tímto případem se zasloužil o záchranu dvou lidí po noční nehodě, při níž vůz skončil na střeše zaklíněný ve stromě. Hrobníkovi z lopaty unikl díky němu i kardiak, kterého našel s hlídkou sedět na chodníku, kde si stěžoval na bolest hrudníku. Pomohl i nešťastníkovi s masivním krvácením. „Parta lidí se tehdy dobře bavila a jednomu najednou skončil 12centimetrový střep skla v noze,“ popsal strážce zákona.

Zachráněné nepočítá

Kolika lidem jeho pomoc zachránila život, nemá David Plný spočítáno a ani toto číslo pro něj není podstatné. Důležité pro něj je, že pomohl v pravý čas, několikrát i během volna. „Třeba jsem ve vlaku pomáhal mladému klukovi, který náhle zkolaboval. Naštěstí ho stačilo probrat a podložit mu nohy,“ vzpomněl strážce zákona. A ještě než nastoupil k policii, tak zhruba před šesti lety zachránil člověka při cyklistických závodech.

Nejhůř zranění bývají potichu

Škála zranění, na která narazil, je hodně různorodá. „Na denním pořádku jsou osoby zaklíněné ve vozech po nehodách, kde bývají nejvážněji zraněni ti, kteří jsou ve skutečnosti úplně zticha. Mohou to však být i lidé v bezvědomí, kteří doma náhle zkolabovali. Časté jsou i výjezdy k podezření poranění páteře či hlavy,“ vyjmenoval. „Měli jsme ale i oznámení, kdy jsme jeli k ležící nereagující osobě na ulici. Nebyla ale v bezvědomí, jen pod vlivem alkoholu usnula před vchodem do domu cestou z hospody,“ vzpomněl muž zákona. Mnohdy přitom policista musí zvládnout nejen pomoc zraněným, ale také zadržet pachatele.

Jistěte se!

Po zkušenostech ze zásahů David Plný všem pro přivolání včasné pomoci doporučuje do mobilu pořízení aplikace Záchranka. Ta se ihned propojí s tísňovou linkou záchranky a odešle také přesnou polohu výskytu zraněného.