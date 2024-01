Za kokainem v krabicích s banány stál manažer Lidlu? Policie odhalila detaily o pašerácké skupině.

Za poslední dva roky se v bednách s ovocem v českých supermarketech našlo 1490 kilogramů kokainu. Dlouho to vypadalo, že šlo o chybu pašeráků z ciziny. Vše je ale možná jinak. Národní protidrogová centrála (NPC) totiž zadržela a obvinila jednoho cizince a dva Čechy z obchodování s omamnou látkou kokain ve velkém rozsahu a ve více státech. Mezi obviněnými je i zaměstnanec nadnárodního řetězce.

Minulý týden přinesl server Seznam Zprávy informaci o tom, že policisté z NPC zadrželi ve spolupráci s Interpolem trojici mužů, kteří do Česka pašovali kokain. Podle webu byl mezi obviněnými i Jiří G., vedoucí oddělení dovozu ovoce a zeleniny obchodního řetězce Lidl.

Policejní mluvčí Lucie Šmoldasová v pondělí 22. ledna potvrdila, že policie zadržela a obvinila z obchodování s omamnou látkou ve velkém rozsahu ve více státech jednoho cizince a tři Čechy.

Video Národní protidrogová centrála obvinila tři muže z pašování kokainu v zásilkách s banány.

V čele skupiny měl stát cizinec, který měl podle policie zprostředkovávat dodání drogy z jižní Ameriky a Hamburku do Čech. Cizinec žije dlouhodobě v Praze a v minulosti už byl za drogovou činnost odsouzen. „Právě on pravděpodobně zprostředkoval propojení s dalšími dvěma cizinci, kteří měli kontakty přímo v Jižní Americe a také v přístavu v Hamburku,“ vysvětlila Šmoldasová s tím, že jeden z těchto cizinců byl zadržen minulý rok v Albánii a nyní čeká na vydání do Německa a druhý byl před dvěma lety zadržen v Srbsku.

„Další ze tří obviněných je podezřelý z toho, že využil svého pracovního postavení u nadnárodního obchodního řetězce, kde měl z titulu své pozice klíčový vliv na logistiku,“ uvedla mluvčí a doplnila, že díky zmíněné pracovní pozici měl obviněný zřejmě pod kontrolou dovoz banánů a dokázal ovlivnit výběr přepravní společnosti.

Poslední z mužů měl pak zajišťovat kontakty mezi skupinou a poskytl zázemí pro její fungování ve dvou luxusních obchodech v Praze.