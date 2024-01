V Chomutově hoří sklad pyrotechniky: Hasiči evakuují lidi!

Bouchání petard, plameny připravily ve středu večer obyvatele Písečné o klidný večer. Začal hořet sklad pyrotechniky v komplexu, kde mají provozovny vietnamští obchodníci. Jsou v něm však i restaurace a bar. „Na místě zasahuje sedm hasičských jednotek. Přistavujeme autobus. Evakuujeme lidi,“ řekl operační důstojník hasičů Lukáš Faják. Podle operačního důstojníka policie lidé s mobily, kteří si situaci natáčí, ztěžují práci hasičů a policistů.

Policie kvůli požáru nákupního komplexu Flora v Písečné ulici v Chomutově zajišťuje okolí, evakuovala návštěvníky dvou restaurací a asi 60 bytů z blízkého panelového domu. Řekla to mluvčí policie Miroslava Glogovská. Záchranáři odvezli dvě osoby do chomutovské nemocnice. Jeden člověk se nadýchal kouře, další měl zdravotní potíže. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Lidé z bytů se přesunuli do tělocvičny, doplnila Glogovská. Na místě je vyšetřovatel hasičů, který bude podle Fajáka příčiny vzniku požáru zjišťovat ve spolupráci s policií.

K požáru vyjely nejprve čtyři jednotky, později byly povolány další tři. Hasí několika vodními proudy.

